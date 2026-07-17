Tko zapravo odgovara za grijehe umjetne inteligencije? Muskova tvrtka povukla neočekivan pravni potez

Prebacivanje odgovornosti za nezakonite slike na korisnike umjetne inteligencije, a ne na samog AI chatbota, postalo je središnji element najnovije pravne strategije tvrtke xAI Elona Muska, nakon što je ta tvrtka podnijela tužbu protiv muškarca optuženog da je Grok koristio za izradu materijala seksualnog zlostavljanja djece.

Terry Wayne Harwood je prvi korisnik Groka kojega je tvrtka xAI javno optužila za stvaranje navedenog nezakonitog sadržaja i protiv kojeg su podnijeli tužbu. Prema navodima iz tužbe, Harwood je uhićen ranije 2026. godine, nakon što su ga vlasti savezne države Južne Karoline optužile za posjedovanje i distribuciju materijala seksualnog zlostavljanja djece (CSAM), prenosi portal Ars Technica.

U tužbi se navodi da je Harwood između 8. prosinca i 18. veljače koristio dva korisnička računa na xAI-u kako bi više puta uklanjao odjeću s neseksualnih fotografija više maloljetnih žrtava, uključujući djevojčicu za koju se činilo da ima oko deset godina. xAI tvrdi da je pomogao nadležnim tijelima nakon što je otkrio te aktivnosti.

Tužba potaknuta drugom tužbom

Tužba je podnesena nedugo nakon što se još jedna navodna žrtva pridružila predloženoj skupnoj tužbi protiv xAI-a. Tvrdila je da je njezin očuh pomoću Groka, moguće u kombinaciji s drugim alatima umjetne inteligencije, izradio približno 7000 seksualiziranih slika na kojima se pojavljuje ona, potom ih distribuirao na dark webu, a nakon što je otkriven, počinio samoubojstvo.

Prema toj skupnoj tužbi, xAI je odbio istražiteljima dostaviti podatke o korisniku koji bi omogućili identifikaciju osobe koja je učitala njezinu fotografiju. U tužbi se pritom poziva na izvješće američkog Nacionalnog centra za nestalu i zlostavljanu djecu (National Center for Missing & Exploited Children – NCMEC) iz 2026. godine, prema kojemu je 90 posto prijava koje je xAI podnio putem sustava CyberTipline sadržavalo nedostatne korisničke podatke da bi tijela kaznenog progona mogla identificirati počinitelje.

Muskovo ranije upozorenje korisnicima

Iako je Elon Musk ranije na platformi X napisao da će "svatko tko koristi Grok za stvaranje nezakonitog sadržaja snositi iste posljedice kao da je sam prenio nezakonit sadržaj", xAI sada tvrdi da je Harwood više puta mijenjao svoje upite Groku, kako bi zaobišao postavljene zaštitne mehanizme. Neki su zahtjevi odbijeni jer su kršili pravila moderiranja Groka, no xAI nije objavio primjere uspješnih upita, navodeći samo da je Harwood zaobišao zaštitne mjere kršeći uvjete korištenja, kao i američki zakon.

Glasnogovornik Ureda državnog odvjetnika Južne Karoline rekao je za Ars Technicu da je kazneni postupak protiv Harwooda i dalje u tijeku. Iako nije želio potvrditi da je Grok bio korištena platforma, u tužbi xAI-a navodi se da su barem neke od spornih slika nastale ili bile izmijenjene uporabom Groka.

Strategija obrane

U svojoj tužbi xAI tvrdi da odgovornost snose isključivo korisnici. Tvrtka je Grok opisala kao "neutralan alat kojim upravlja korisnik", tvrdeći da je svaki rezultat posljedica korisničkih upita. U tužbi se naglašava da korisnici izričito prihvaćaju zabranu uklanjanja odjeće sa stvarnih osoba, izrade pornografskih prikaza stvarnih osoba te seksualizacije djece.

xAI od suda traži da utvrdi kako je Harwood prekršio uvjete korištenja i ugovor s tvrtkom te da potvrdi odštetnu klauzulu prema kojoj odgovornost za materijale seksualnog zlostavljanja djece i nekonsenzualne intimne slike nastale uporabom Groka snose korisnici, a ne xAI.

Hoće li samerički sud prihvatiti takvo tumačenje zasad nije poznato. To bi pitanje moglo biti važno jer američki Ured za autorska prava prema sadašnjoj praksi, podsjeća navedeni portal, općenito ne smatra rezultate koje generira umjetna inteligencija djelima čiji je autor čovjek.