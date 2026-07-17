Agenti Tajne službe izgubili živce zbog J. D.-ja Vancea: "Ovo je apsurd!"

Agenti Tajne službe navodno su nezadovoljni načinom na koji potpredsjednik SAD-a J. D. Vance organizira svoja putovanja, a među pripadnicima njegova osiguranja raste frustracija zbog, kako tvrde izvori, učestalih i neprimjerenih zahtjeva u posljednji trenutak.

Prema pisanju MS Nowa, nezadovoljstvo je kulminiralo nakon zahtjeva da se Vance i njegov mlađi sin vojnim helikopterom Marine Two prevezu preko Washingtona kako bi dječak stigao na sat golfa. Let je u konačnici otkazan zbog lošeg vremena.

"To je apsurdno. Mike Pence i Kamala Harris nikada nisu tražili nešto slično", poručio je jedan od izvora u privatnoj poruci.

Drugi je dodao kako Vanceov tim stalno mijenja planove.

"Neprestano mijenjaju raspored i ne drže ga se. To porezne obveznike stoji pravo bogatstvo", rekao je.

Korištenje helikoptera Marine Two mora odobriti Vojni ured Bijele kuće, a prema procjenama američkog ministarstva obrane iz 2022. godine, sat leta stoji između 16.000 i 24.600 američkih dolara.

J. D. Vance - 2 Foto: Getty Images via AFP

Izvori navode da ne postoji pravilo koje zabranjuje korištenje državnog helikoptera za ovakve potrebe, ali ističu kako takav zahtjev nema presedana te je samo jedan u nizu iznenadnih zahtjeva koji dodatno opterećuju agente zadužene za zaštitu potpredsjednikove obitelji.

Vance i njegova supruga Usha Vance posljednjih su mjeseci više puta helikopterom putovali u Middleburg u Virginiji, gdje su tražili novu obiteljsku kuću. Par ima troje djece u dobi od devet, šest i četiri godine, a uskoro očekuju i četvrto dijete.

"Ljudi iz osiguranja umorni su od toga što ih se unaprijed ne obavještava i što se gotovo sve proglašava neslužbenim (off the record). Vance se ponaša kao da je još uvijek senator", rekao je jedan od izvora.

Nezadovoljstvo je, tvrde izvori, otišlo toliko daleko da su pojedini agenti izradili vlastite prigodne bedževe i naljepnice kojima ismijavaju situaciju, prenosi The Independent.

Na jednom od njih nalazi se ris, aluzija na Vanceovo službeno kodno ime Bobcat, uz natpis "TBD, TBD" ("bit će određeno") i slogan "Advance. OTR. Repeat." ("Priprema. Izvan službenog zapisnika. Ponovi.").

Drugi bedž, oblikovan poput šerifske zvijezde, nosi natpis "Bobcat OTR Survivors Club" ("Klub preživjelih Bobcat OTR-a").

Glasnogovornik potpredsjednika odbacio je kritike i poručio da su Vanceovi zahvalni agentima Tajne službe na njihovu radu.

"Obitelj Vance iznimno cijeni muškarce i žene iz Tajne službe koji svoju dužnost obavljaju profesionalno i predano. Zaštita potpredsjednika s opsežnim obvezama i mladom obitelji predstavlja poseban izazov, no agenti taj posao svakodnevno izvršavaju izvrsno", poručio je.

J. D. Vance - 3 Foto: Getty Images via AFP

Sličnu poruku poslao je i zamjenik ravnatelja Tajne službe Matthew Quinn, istaknuvši da agenti od trenutka kada pristupe zaštitnim timovima znaju da ih očekuju dugi radni sati, česta putovanja i stalna prilagodba.

"Noći, vikendi i blagdani sastavni su dio ovog posla. Naši agenti neumorno rade kako bi zaštitili osobe koje osiguravaju, uz nastojanje da im omoguće što normalniji život. Ovaj posao zahtijeva potpunu predanost i disciplinu", rekao je Quinn.

Novinarka Carol Leonnig, jedna od autorica priče, izjavila je kako je nezadovoljstvo unutar Tajne službe neuobičajeno ozbiljan signal.

"Agenti se rijetko javno žale. Kada su ovako ogorčeni, to je svojevrsni alarm. Riječ je o službi koja je kronično preopterećena i nema dovoljno resursa. Neki među njima govore da se od njih očekuje 'kraljevski tretman', a na to nisu navikli kada je riječ o djeci američkog potpredsjednika", zaključila je.