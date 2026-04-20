Neobičan incident: Avion poletio bez 192 putnika, oni ostali na aerodromu

Zrakoplov niskobudžetne aviokompanije Ryanair poletio je s francuskog aerodroma Vatry (Marne) prema Marakešu - prazan. Na letu od tri i pol sata 14. travnja trebala su biti 192 putnika.

Iako su rezervirali i platili svoja mjesta, nisu se mogli ukrcati u zrakoplov jer nije bilo sigurnosnog osoblja koje provjerava prtljagu i putnike. Mnogi od tih članova osoblja, zaposleni u zaštitarskoj tvrtki Securus, bili su na bolovanju od istog utorka.

Uprava zračne luke tvrdi da je bila zatečena.

"Kad je otvorena prijava putnika, nije bilo sigurnosnog tima. Saznali smo da su svi na bolovanju", rekao je Fabrice Pauquet, direktor zračne luke Vatry, za ICI Grand Est, i dodao kako je Securus grupa odgovorila da je bilo nemoguće poslati drugi tim kako bi se osiguralo da avion poleti na vrijeme.

Pauquet je istaknuo da naknada putnicima nije odgovornost zračne luke.

"Ako nastanu ikakvi troškovi, oni se zatim prenose na operatera, koji će ih zauzvrat prenijeti na svoga pružatelja usluga koji nije ispunio svoje obveze", objasnio je.

No, istovremeno, u tome i jest problem. Ryanair je putnicima rekao da u slučaju štrajka nemaju pravo na naknadu. Međutim, putnici se žale da se nije radilo o štrajku.

Jedna putnica, Michèle Oudin, koja je sa suprugom potrošila gotovo 1500 eura na karte za rođendan njihove kćeri s invaliditetom, bijesna je: "Postoje svi razlozi za ljutnju. Vrlo je uznemirujuće jer jedini način koji imamo sada, dok smo još živi, ​​jest da ju možemo poslati na putovanje. To je nešto što smo stvarno željeli za nju. Nažalost, sve je uništeno, stoga je jako ogorčena."