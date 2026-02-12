Ozbiljna kriza: Hitno evakuiraju turiste iz otočne države, a nakon toga obustavljaju letove

Dvije najveće ruske aviokompanije obustavit će letove za Kubu nakon što evakuiraju ruske turiste s otočne države. Razlog tome je nestašica goriva uzrokovana rastućim pritiskom Sjedinjenih Država.

Ruska agencija za civilno zrakoplovstvo Rosaviatsia izjavila je u srijedu da su Rossiya, četvrti najveći prijevoznik u zemlji, i Nordwind, sedmi najveći, bili prisiljeni prilagoditi svoje letne rute zbog problema s dopunjavanjem goriva na Kubi, piše Moscow Times.

Kuba je ovog vikenda upozorila zrakoplovne tvrtke da mlazno gorivo neće biti dostupno najmanje mjesec dana počevši od utorka, nakon što je Havana uvela izvanredne mjere za rješavanje energetske krize.

Ruska vodeća zrakoplovna kompanija Aeroflot, matična tvrtka Rossiye, izjavila je da će u četvrtak početi slati prazne putničke zrakoplove u Havanu i popularno ljetovalište Varadero kako bi prevozila ruske turiste.

Nordwind je izdao sličnu izjavu, rekavši da će njegovi evakuacijski letovi ići u gradove Holguin i Cayo Coco.

Rossiya će obustaviti letove "dok se situacija ne promijeni" na Kubi, dok Nordwind nije precizirao svoje planove. Ruske i kubanske vlasti traže alternativne mogućnosti za nastavak letova u oba smjera.

Vodeći prijevoznik Air Canada bio je među prvim međunarodnim zrakoplovnim kompanijama koje su obustavile letove za Kubu zbog nedostatka zajamčenih zaliha goriva u zračnim lukama karipskog otoka. Drugi prijevoznici su ili otkazivali letove ili zahtijevali da zrakoplovi nose dovoljno goriva za povratne letove.

Kriza s mlaznim gorivom na Kubi i drugi kritični poremećaji u opskrbi energijom uslijedili su nakon prošlomjesečne izvršne uredbe američkog predsjednika Donalda Trumpa kojom se prijeti dodatnim tarifama zemljama koje prodaju naftu Kubi. Niti jedan strani tanker s gorivom ili naftom nije stigao na Kubu tjednima, rekli su za AFP stručnjaci za praćenje pomorskog prometa.

Kremlj je optužio SAD da "guše" Kubu, saveznicu Rusije još iz sovjetskog razdoblja.

"Razgovaramo o mogućim rješenjima s našim kubanskim prijateljima, barem kako bismo pružili bilo kakvu pomoć koju možemo", rekao je u ponedjeljak glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.

Napetosti između Sjedinjenih Država i Kube porasle su nakon što je Trumpova administracija uhitila venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura. Venezuela je bila ključni izvor izvoza nafte na Kubu.

No Kuba je i prije ove godine iskusila povremene nestanke struje, suočavajući se s najozbiljnijom ekonomskom krizom od raspada Sovjetskog Saveza 1991. Kuba je pod američkim trgovinskim embargom od 1962.