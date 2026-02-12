Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Nakon izvanrednih mjera

Ozbiljna kriza: Hitno evakuiraju turiste iz otočne države, a nakon toga obustavljaju letove

Piše V. S., 12. veljače 2026. @ 07:20 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Afp
Zbog nestašice goriva na Kubi, ruske aviokompanije obustavljaju letove na otočnu državu.
Najčitanije
  1. Marko Glišić i Dragan Pavlović
    Loznica tuguje

    Dragan i Marko radili su u vikendici, ujutro su ih pronašli mrtve
  2. Vojni helikopter Južne Koreje srušio se tijekom obuke
    ISTRAŽUJE SE UZROK

    FOTO Srušio se vojni helikopter tijekom obuke: Poginula je posada
  3. Ilustracija: policija
    Teške ozljede

    U Rijeci brutalno pretučen 16-godišnjak: "Cipelarili su ga, vukli..."
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Turski ministar: SAD i Iran pokazuju fleksibilnost oko nuklearnog sporazuma
Pomak
Turski ministar: SAD i Iran pokazuju fleksibilnost oko nuklearnog sporazuma
Starmer nastoji stablizirati vlast, Farage prijeti
Epsteinovi repovi
Starmer u problemima: Sve je bliže rubu, prijeti mu poznati lik s krajnje desnice
Profesor s Yalea preporučio je zgodnu plavu studenticu za posao kod Epsteina. Nije mu žao.
DOSJEI
Profesor s uglednog fakulteta preporučio Epsteinu studenticu: "Vrlo mala i zgodna plavuša"
Zastupnički dom SAD-a glasao za ukidanje američkih carina Kanadi
Raskol oko carina
Trump dobio udarac kojemu se nije nadao, odmah zaprijetio: "Svaki republikanac koji glasa protiv, ozbiljno će snositi posljedice"
Ruske aviokompanije obustavljaju letove za Kubu i evakuiraju turiste zbog krize s gorivom
Nakon izvanrednih mjera
Ozbiljna kriza: Hitno evakuiraju turiste iz otočne države, a nakon toga obustavljaju letove
Ministar energetike SAD-a u Caracasu najavio veliko povećanje proizvodnje nafte
Najavljeno spektakularno povećanje
Okončan embargo na naftu iz Venezuele: "Ovo je povijesna prekretnica"
Tijela Dragana i Marka pronađena u vikendici na Drini
Loznica tuguje
Dragan i Marko radili su u vikendici, ujutro su ih pronašli mrtve
Vojni helikopter Južne Koreje srušio se tijekom obuke, dvoje poginulih
ISTRAŽUJE SE UZROK
FOTO Srušio se vojni helikopter tijekom obuke: Poginula je posada
U Rijeci brutalno pretučen 16-godišnjak: "Cipelarili su ga, vukli..."
Teške ozljede
U Rijeci brutalno pretučen 16-godišnjak: "Cipelarili su ga, vukli..."
Američka državna tužiteljica divljala: "Ništa vi meni nećete govoriti! Vi neuspjeli, gubitnički odvjetniče!"
Odbor za pravosuđe
Američka državna tužiteljica divljala: "Ništa vi meni nećete govoriti! Vi neuspjeli, gubitnički odvjetniče!"
Pedijatar o smrti djevojčice nakon rutinske operacije krajnika: Uzrok može biti bronhospazam
javnost potresena
Ema (4) umrla je nakon operacije krajnika: "Sestra je izašla iz sale i rekla mi da moli Boga da preživi"
Mladi poljoprivrednik oduševio potezom: "Bilo mi je šteta to voziti na polje"
"Išla je i po tona dnevno"
Mladi poljoprivrednik oduševio potezom: "Bilo mi je šteta to voziti na polje"
Nakon što je kažnjen na GP-u Gradiška, Stanivuković pisao Hrvatskoj 20
NAKON KAZNE
Banjolučki gradonačelnik pisao Hrvatskoj: "Vjerujem da nam ne želite poslati poruku..."
Podigli optužnicu: Časna sestra izmislila je napad, snimile su je i kamere 5
podignuta optužnica
Časna sestra sve je izmislila, snimile je i kamere: Priznala je sve policiji
Časna sestra priznala zašto je lagala 4
Izmislila napad
Časna sestra objasnila zašto je lagala: "Nisam im mogla priznati"
"Izrael je lažirao njegovu smrt, šeta se ulicama Tel Aviva": Rapidno se šire teorije da je Epstein živ, evo o čemu se radi 4
niz informacija
"Izrael je lažirao njegovu smrt, šeta se ulicama Tel Aviva!": Rapidno se šire teorije da je Epstein živ, evo o čemu se radi
Draško Stanivuković zadržan je na graničnom prijelazu u Hrvatskoj 3
dobio kaznu
Kontroverzni gradonačelnik Banje Luke zazivao povratak Republike Srpske Krajine, zadržan je na granici
Vučić bijesan: Iz Vlade mu poslali planove Srbija 2030 i Srbija 2035 koje je pisao ChatGPT 3
SKANDAL
Vučić pobjesnio, dugo ga nisu vidjeli ovakvog: Hitno pozvao ministre i premijera
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Tijela Dragana i Marka pronađena u vikendici na Drini
Loznica tuguje
Dragan i Marko radili su u vikendici, ujutro su ih pronašli mrtve
Vojni helikopter Južne Koreje srušio se tijekom obuke, dvoje poginulih
ISTRAŽUJE SE UZROK
FOTO Srušio se vojni helikopter tijekom obuke: Poginula je posada
Pedijatar o smrti djevojčice nakon rutinske operacije krajnika: Uzrok može biti bronhospazam
javnost potresena
Ema (4) umrla je nakon operacije krajnika: "Sestra je izašla iz sale i rekla mi da moli Boga da preživi"
show
Preminuo glumac James Van Der Beek
borio se s najtežom bolesti
Preminula zvijezda serije ''Dawson's Creek'', imao je samo 48 godina
Kevin James sam sjedio na tribinama na Super Bowlu, evo zašto
što se to dogodilo?
Ovaj prizor s tribina potpuno je zasjenio sportsku priču: ''Zašto mu nitko ne pomogne?''
Lidija Bačić zapalila Veliku Goricu: Mačje izdanje i kožni outfit koji je ukrao show
bomba od žene
Mačka Lille u kožnim tajicama raspametila publiku, i otkopčani dekolte otkrio je previše
zdravlje
Crna plomba na zubu: EU je zabranjuje! Evo zašto biste je trebali zamijeniti što prije
Je li stvarno opasna po zdravlje?
Crna plomba na zubu: EU je zabranjuje! Evo zašto biste je trebali zamijeniti što prije
Soda bikarbona i prašak za pecivo: Većina ljudi ih koristi pogrešno – evo u čemu je stvarna razlika!
Sredstva za dizanje tijesta
Soda bikarbona i prašak za pecivo: Većina ljudi ih koristi pogrešno – evo u čemu je stvarna razlika!
Ljudi koji stalno kasne: Lijenost ili ozbiljan problem?
Piše psihologinja
Ljudi koji stalno kasne: Lijenost ili ozbiljan problem?
zabava
Sredio je Golfa, a kad pogledate što je napisao na branik, vidjet ćete zašto je toliko popularan
Urnebesno
Sredio je Golfa, a kad pogledate što je napisao na branik, vidjet ćete zašto je toliko popularan
Radi u vrtiću za pse, a njezin odlazak s posla rastopio je srca gledatelja
Wow!
Radi u vrtiću za pse, a njezin odlazak s posla rastopio je srca gledatelja
Provjerite znanje bez srama i publike, ali izazov nije lagan!
Pokažite što znate!
Provjerite znanje bez srama i publike, ali izazov nije lagan!
tech
Robot Roby odbio skočiti sa Starog mosta, razlog je prilično logičan
Premijera u BiH
Robot Roby odbio skočiti sa Starog mosta, razlog je prilično logičan
Kinezi uskoro predstavljaju električni automobil s baterijom kojoj ni polarne hladnoće ne mogu ništa
Nova tehnologija
Kinezi uskoro predstavljaju električni automobil s baterijom kojoj ni polarne hladnoće ne mogu ništa
Misli da je dobro prošao: Poduzetnik platio čak 70 milijuna dolara za domenu
Kakva cifra!
Misli da je dobro prošao: Poduzetnik platio čak 70 milijuna dolara za domenu
sport
Preminuo nogometaš (28) Xisco Quesada čija je priča sve dirnula u srce
Nakon teške bolesti
Preminuo nogometaš (28) čija je priča sve dirnula u srce: Oženio se 48 sati nakon dijagnoze
FOTO Vonn se javila iz bolnice nakon operacije: Pogledajte kako joj izgleda noga
samo za hrabre
FOTO Vonn se javila iz bolnice nakon operacije: Pogledajte kako joj izgleda noga
Dani Carvajal napušta Real Madrid na kraju sezone: Modrićev rekord izgledno siguran
Nedodirljivi rekord
Besmrtnost Luke Modrića u povijesti Reala sve je bliže: Pala je velika odluka u Madridu
tv
Kumovi: U Kumove se vraća Mirna Mihelčić
KUMOVI
U Kumove se vraća Mirna Mihelčić
Tvoje lice zvuči poznato uskoro stiže s jubilarnom 10. sezonom!
TVOJE LICE ZVUČI POZNATO
Tvoje lice zvuči poznato uskoro stiže s jubilarnom 10. sezonom!
Tajne prošlosti: Je li prodala ponos i postala ljubavnica?
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Je li prodala ponos i postala ljubavnica?
putovanja
Rolada od Nutelle recept
Najlakši recept
Ovu roladu od Nutelle tako je lako napraviti, a okus je – čista fantazija
Tjedni jelovnik jeftina jela od 9.2. do 15.2. 2026.
Tjedni jelovnik
7 prefinih jela za svaki dan ovoga tjedna koji se mogu napraviti za smiješne novce
Kviz općeg znanja: Možete li točno odgovoriti na ovih 15 pitanja?
Za znalce
Kviz općeg znanja: Možete li točno odgovoriti na ovih 15 pitanja?
novac
Vlasnik karlovačke pivovare najavio 6000 otkaza i potragu za novim direktorom
Veliki rezovi
Vlasnik karlovačke pivovare najavio 6000 otkaza i potragu za novim direktorom
Zbog poticajnijeg poslovnog okruženja slovenski Petrol želi dio važnih funkcija prebaciti u Hrvatsku
Suvlasnik im je Slovenija
Zbog poticajnijeg poslovnog okruženja slovenski Petrol želi dio važnih funkcija prebaciti u Hrvatsku
Poznata glumica na pragu milijarderskog posla – njezin brend izašao je na burzu
Oblikuje budućnost hrane
Poznata glumica na pragu milijarderskog posla – njezin brend izašao je na burzu
lifestyle
Ulična moda Zagreb u slatkoj minici i nabranim čizmama
Finjak kombinacija
Vrhunski se skockala! Šetnja centrom Zagreba u slatkoj minici i nabranim čizmama za tip-top izdanje
Popis recepata za jednostavna jela
Nema čega nema
Tražite ideju za jednostavan ručak? Imamo više od 30 recepata bez kompliciranja
U ovim mjesecima rađaju se najinteligentnije osobe na svijetu
Jeste li među njima?
U ovim mjesecima rađaju se najinteligentnije osobe na svijetu
sve
Preminuo nogometaš (28) Xisco Quesada čija je priča sve dirnula u srce
Nakon teške bolesti
Preminuo nogometaš (28) čija je priča sve dirnula u srce: Oženio se 48 sati nakon dijagnoze
FOTO Vonn se javila iz bolnice nakon operacije: Pogledajte kako joj izgleda noga
samo za hrabre
FOTO Vonn se javila iz bolnice nakon operacije: Pogledajte kako joj izgleda noga
Ulična moda Zagreb u slatkoj minici i nabranim čizmama
Finjak kombinacija
Vrhunski se skockala! Šetnja centrom Zagreba u slatkoj minici i nabranim čizmama za tip-top izdanje
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene