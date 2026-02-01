Rusija pogodila autobus u Ukrajini: Poginulo najmanje 15 rudara

U ruskom napadu na autobus u blizini grada Pavlograd u Dnjepropetrovskoj oblasti poginulo je najmanje 15 ljudi, a sedmero ih je ozlijeđeno.

Predsjednik Neovisnog sindikata rudara Ukrajine, Mihailo Volynets, rekao je da su Rusi napali tvrtku za rudarstvo ugljena i autobus koji tijekom smijena prevozio rudare. Koristili su četiri bespilotne letjelice, iranske Šehide.

DTEK, najveća ukrajinska privatna energetska tvrtka, potvrdila je da je prema prvim informacijama poginulo 15 radnika, dok ih je sedmero ozlijeđeno.

Rusi pogodili autobus u Ukrajini Foto: DSNS Ukraine/Screenshot

"Rusija je izvela teroristički napad velikih razmjera na rudnike DTEK-a u Dnjepropetrovskoj oblasti. Jedan od napada bio je usmjeren na autobus koji je prevozio rudare s posla nakon smjene u Dnjepropetrovskoj oblasti", stoji u priopćenju, prenosi ukajinska Pravda.

Ranije tijekom dana, Rusija je izvela dva napada na južni grad Zaporižje, pri čemu je ozlijeđeno najmanje devet osoba, uključujući dijete. Jedna od meta napada bilo je rodilište.

Russian drones struck a maternity ward in Zaporizhzhia, injuring three women. Putin continues his war against civilians contrary to peace efforts. Only strength can force him to end his aggression and terror. There must be no pauses in pressure on Moscow and support for Ukraine. pic.twitter.com/AP6EPOCKp4 — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) February 1, 2026

Rusija je usred tekućih napora za pregovore o mirovnom sporazumu na Ukrajinu tijekom noći lansirala 90 napadačkih dronova, od kojih je 14 pogodilo devet lokacija, objavilo je ukrajinsko ratno zrakoplovstvo.