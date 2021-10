Oštre kritike pljušte na račun američke voditeljice Hadley Gamble nakon razgovora s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. S državne televizije optužuju voditeljicu da je predsjednika tijekom sjednice energetskog foruma pokušala zavesti i omesti svojim golim nogama, usnicama i dodirivanjem kose.

Ruska državna televizija oštra je u kritikama na račun američke voditeljice CNBC-ja Hadley Gamble, koja je moderirala sjednicu energetskog foruma u Moskvi na kojoj je sudjelovao i predsjednik Rusije Vladimir Putin.

''Pa to je, ljudi moji, bio skandal! Ona je našeg predsjednika pokušala zbuniti. Utegnula se u crnu haljinu, raspustila kosu, obula je louboutinke s petom od 12 centimetara i sjela ispred predsjednika. Noge je namazala nekakvim svjetlucavim šljokičastim uljem. Ni čarape nije imala'', rekao je šokirani voditelj na ruskoj državnoj televiziji o Gamble.

Emitirali su čak i isječke s foruma da bi pokazali kako je voditeljica zavodila Putina.

Kisel had been away for a long time, this time he exposed the American journalist Hadley Gamble, who tried to seduce Pynya during an interview.



