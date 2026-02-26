Rubio otkrio što Trumpa najviše frustrira: "On jednostavno ne razumije"

Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je da predsjednik Donald Trump ne razumije zašto Ukrajina i Rusija ne mogu postići dogovor o okončanju rata.

Kako prenosi European Pravda, pozivajući se na američko Ministarstvo vanjskih poslova, novinari su Rubija pitali zašto se čini da je Trumpova frustracija podjednako usmjerena i prema ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom i prema ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, unatoč nastavku ruskih napada na ukrajinsku civilnu infrastrukturu i civile.

Rubio je odgovorio da je Trumpova frustracija opće prirode te da proizlazi iz njegova nerazumijevanja zašto dvije zemlje, suočene s brutalnim i razornim ratom, ne uspijevaju pronaći način da ga okončaju.

"On jednostavno ne razumije kako dvije zemlje u tako okrutnom, užasnom i krvavom ratu ne mogu postići dogovor o tome kako ga završiti. Želi da se to završi i učinio je mnogo. Uložio je mnogo političkog kapitala u ovo", rekao je Rubio.

Dodao je da bi za Trumpa najlakša opcija bila nastaviti politiku prethodne administracije, koja je, prema njegovim riječima, rezultirala dugotrajnim sukobom. Umjesto toga, tvrdi Rubio, predsjednik je odlučio aktivno raditi na pokušajima postizanja mira.

"Steve Witkoff putovao je ne znam koliko puta, o svom trošku, diljem svijeta kako bi pokušao ovo dovesti do kraja. Mnogo je ljudi uložilo puno energije u ovo i mislim da smo postigli napredak u sužavanju problema, ali neka pitanja i dalje ostaju i, nažalost, vrlo su teška", rekao je Rubio, piše Ukrainska Pravda.

Prema medijskim izvješćima, tijekom telefonskog razgovora 25. veljače Trump je Zelenskom poručio da želi da rat završi u roku od mjesec dana. Zelenski je kasnije izjavio da je razgovor obuhvatio pripreme za bilateralni sastanak američke i ukrajinske delegacije o okončanju rata, kao i mogućnost trilateralnih razgovora u koje bi bila uključena i Rusija.