Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Prljava kampanja

UZNEMIRUJUĆE Građane dočekao strašan prizor: Na plakat obješen mrtav pas!

Piše D. J. B., 26. veljače 2026. @ 11:27 komentari
Mrtav pas obješen na predizborni plakat
Mrtav pas obješen na predizborni plakat Foto: Screenshot/Facebook
Slovenija 22. ožujka izlazi na parlamentarne izbore, koji su već na samom početku obilježeni nizom incidenata. Nakon pjevanja Thompsona na konvenciji stranke Janeza Janše u četvrtak novi šok.
Najčitanije
  1. Real Madrid
    Što mu je to trebalo?

    Real Madrid oglasio se u ponoć nakon šokantne scene: "Hitno ga izbacujemo iz kluba!"
  2. Ilustracija
    istraga u Turskoj

    Pao borbeni avion kod autoceste, pilot poginuo: Utvrđuju se uzroci
  3. llustracija; F-16
    Crni niz

    Četvrti pad vojnog aviona u jednom danu: Srušio se F-16
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Preminula spikerica Hrvatskog radija Gordana Kovačić
Tužna vijest
Preminula omiljena radijska spikerica: "Pamtit ćemo njezin optimizam, srdačnost i srčanost"
U velikoj akciji srpske policije uhićeno sedam pedofila
Uhićenja u tri grada
VIDEO Pala pedofilska skupina - dijelila gigabajte gnusnog sadržaja: "Snimke su bile razvrstane po dobi i spolu"
Napad na parkiralištu u Maksimiru: Trojica pretukla 20-godišnjaka, završio u bolnici
kriminalističko istraživanje
Napad na parkiralištu u Maksimiru: Trojica pretukla 20-godišnjaka, završio u bolnici
Premijer Andrej Plenković o aktualnim temama
Sjednica Vlade
UŽIVO Plenković poručio Mađarskoj i Slovačkoj: "Hrvatska je tu da osigura energetsku sigurnost"
Rubio: Trump ne shvaća zašto Ukrajina i Rusija ne mogu okončati rat
Uložio je mnogo
Rubio otkrio što Trumpa najviše frustrira: "On jednostavno ne razumije"
Tomašević u Turskoj daje podršku pritvorenom gradonačelniku Istanbula
UGROŽAVA ERDOGANA
Tomašević u misiji podrške u Turskoj: Gradonačelnik Istanbula već godinu dana u pritvoru
Pao turski borbeni avion, pilot poginuo: Utvrđuju se uzroci
istraga u Turskoj
Pao borbeni avion kod autoceste, pilot poginuo: Utvrđuju se uzroci
Pad aviona u Yeongjuu izazvao požar
Crni niz
Četvrti pad vojnog aviona u jednom danu: Srušio se F-16
Umjesto vila, u Podstrani niče "najljepša škola u Hrvatskoj"
Za više od 500 djece
Umjesto vila grade najljepšu školu u Hrvatskoj: "Ovakav pogled nema nijedna"
Beba u Italiji preminula nakon što ju je otac u snu nehotice prignječio tijelom i ugušio
fatalna greška
Stravična tragedija u susjedstvu: Otac zaspao s bebom, kad se probudio, bila je modra i bez zraka. Preminula je
Trump izvrijeđao legendarnog glumca: "On je bolesna i poremećena osoba s izuzetno niskim IQ-om"
Salva uvreda
Trump izvrijeđao legendarnog glumca: "On je bolesna i poremećena osoba s iznimno niskim IQ-om"
Nakon žestoke svađe sa suprugom otac u Kini bacio dijete s mosta
Situacija izmakla kontroli
VIDEO Stravičan trenutak i jezivi krikovi: Nakon žestoke svađe sa suprugom otac bacio dijete s mosta
Zoran Milanović na obljetnici ustrojavanja Počasno-zaštitne bojne 8
Obljetnica Počasno-zaštitne bojne
VIDEO Milanović poručio Anušiću: "Previše se urliče po koncertima pa ide u Izrael po okajanje grijeha"
Zagrebačka gradska zastupnica Dina Dogan uhvaćena je kako psuje 8
DEMANTI ZASTUPNICE
VIDEO Gradska zastupnica: "Pi*ka ti materina neotesana. Taj nije je*ao nikada", pojasnila što se dogodilo
Orban kaže da Ukrajina planira poremetiti mađarski energetski sustav 8
Energetska kriza
Eskalacija sukoba, Orban raspoređuje vojsku!
Srpski ministar unutarnjih poslova hitno hospitaliziran 5
Na respiratoru
Ivica Dačić završio u bolnici: Liječnici se bore za njegov život
Trump izvrijeđao legendarnog glumca: "On je bolesna i poremećena osoba s izuzetno niskim IQ-om" 4
Salva uvreda
Trump izvrijeđao legendarnog glumca: "On je bolesna i poremećena osoba s iznimno niskim IQ-om"
Andrej Plenković s koalicijskim partnerima o aktualnim temama 4
Sastanak u Banskim dvorima
Dnevnik Nove TV doznaje: Plenkovićeva koalicija dobiva novu članicu
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Pad aviona u Yeongjuu izazvao požar
Crni niz
Četvrti pad vojnog aviona u jednom danu: Srušio se F-16
Pao turski borbeni avion, pilot poginuo: Utvrđuju se uzroci
istraga u Turskoj
Pao borbeni avion kod autoceste, pilot poginuo: Utvrđuju se uzroci
Beba u Italiji preminula nakon što ju je otac u snu nehotice prignječio tijelom i ugušio
fatalna greška
Stravična tragedija u susjedstvu: Otac zaspao s bebom, kad se probudio, bila je modra i bez zraka. Preminula je
show
Šime Elez nakon Pariza s Majom Šuput doživio neočekivano iznenađenje
urnebes
Šime Elez nakon Pariza s Majom Šuput doživio neočekivano iznenađenje: ''Kad ne provjeriš...''
Iris Livaja čestitala je rođendan sinu Lorenzu emotivnom objavom na Instagramu
čestitke!
Slavlje u domu Livajinih: Emotivna objava supruge Iris otkrila je veseli povod
Novi bliski trenuci Pedra Pascala i Rafaela Olarra
uživaju!
Sve glasnija šuškanja o romansi poznatog šarmera s muškarcem, uhvaćeni su novi bliski prizori
zdravlje
Zamija i presađivanje: Kada je pravo vrijeme i kako ubrzati rast?
najzahvalnija biljka za interijer
Zamija i presađivanje: Kada je pravo vrijeme i kako ubrzati rast?
Evo što se događa u vašem tijelu samo 2 sata nakon što pojedete đumbir
najpoznatiji prirodni lijek
Evo što se događa u vašem tijelu samo 2 sata nakon što pojedete đumbir
Nedostatak ova 3 vitamina i minerala može utjecati na vaš tjelesni miris!
Unatoč tuširanju i dezodoransu
Nedostatak ova 3 vitamina i minerala može utjecati na vaš tjelesni miris!
zabava
"Koliko se nedužnih života izgubilo zbog ovakvih": Snimka iz Novog Zagreba šokirala gledatelje
Jao…
"Koliko se nedužnih života izgubilo zbog ovakvih": Snimka iz Novog Zagreba šokirala gledatelje
Mozak treba vježbu, a ovaj kviz će pokazati jeste li ga zapustili
Pokažite što znate!
Mozak treba vježbu, a ovaj kviz će pokazati jeste li ga zapustili
Ljudi oduševljeni marketinškim trikom ispred Vjesnika! Jeste li primijetili?
Dosjetljivo
Ljudi oduševljeni marketinškim trikom ispred Vjesnika! Jeste li primijetili?
tech
Lockheed Martin predstavio "Raptor 2.0", poboljšanu verziju jednog od najmoćnijih američkih borbenih zrakoplova
Velika prilagodba
Lockheed Martin predstavio "Raptor 2.0", poboljšanu verziju jednog od najmoćnijih američkih borbenih zrakoplova
Američki proizvođač zrakoplovnih motora podigao prašinu videom u kojem je prikazan mogući izgled tajnovitog borbenog zrakoplova F-47
Predstavili novi motor, no...
Američki proizvođač zrakoplovnih motora podigao prašinu videom u kojem je prikazan mogući izgled tajnovitog borbenog zrakoplova F-47
Masovna grobnica iz Željeznog doba u Srbiji otkrila stravičnu razinu nasilja nad djecom i ženama
Namjerno ubijeni
Masovna grobnica iz Željeznog doba u Srbiji otkrila stravičnu razinu nasilja nad djecom i ženama
sport
Real Madrid se oglasio u ponoć nakon šokantne scene: "Hitno ga izbacujemo iz kluba!"
Što mu je to trebalo?
Real Madrid oglasio se u ponoć nakon šokantne scene: "Hitno ga izbacujemo iz kluba!"
Je li Dalić napokon riješio pitanje napadača za SP 2026.? Nahvalio ga i poručio da mu treba
A TKO DRUGI
Je li Dalić napokon riješio pitanje napadača za SP 2026.? Nahvalio ga i poručio da mu treba
VIDEO Šokantan detalj s Bernabeua: Navijač Reala "mjerio živicu" u kameru uoči utakmice s Benficom
zgrozio mnoge
VIDEO Šokantan detalj s Bernabeua: Navijač Reala "mjerio živicu" u kameru uoči utakmice s Benficom
tv
Tajne prošlosti: Jedva su uspjeli obuzdati vatru
TAJNE PROŠLOSTI
Jedva su uspjeli obuzdati vatru
Crno more: Zna tko joj je majka
CRNO MORE
Zna tko joj je majka
Tajne prošlosti: Je li kriva za sve?
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Je li kriva za sve?
putovanja
Zamrznut u vremenu: Talijanski gradić u kojem su smjeli živjeti samo tvornički radnici i njihove obitelji
Crespi d’Adda
Zamrznut u vremenu: Talijanski gradić u kojem su smjeli živjeti samo tvornički radnici i njihove obitelji
Burgeri kakve još niste probali u Zagrebu: Novo mjesto za ljubitelje street fooda u centru grada
Paratha Smaaash
Burgeri kakve još niste probali u Zagrebu: Novo mjesto za ljubitelje street fooda u centru grada
Nebeski most: Horizontalni neboder s, naravno, staklenim podom
Novo čudo u Kini
Nebeski most: Horizontalni neboder s, naravno, staklenim podom
novac
Ovo je makedonski automobil napravljen u Kini. Krenule su prednarudžbe, no priča je neobična
Električni mini
Ovo je makedonski automobil napravljen u Kini. Krenule su prednarudžbe, no priča je neobična
Ocjenjivački sud među 12 ponuđača izabrao projektanta mosta koji će povezati Split i Kaštela
Pobijedio iskusni dvojac
Ocjenjivački sud među 12 ponuđača izabrao projektanta mosta koji će povezati Split i Kaštela
Božo Šaravanja: Wiener uskoro otvara polikliniku u Novom Zagrebu
Od chatbota do polikinike
Božo Šaravanja: Wiener uskoro otvara polikliniku u Novom Zagrebu
lifestyle
Zamija i presađivanje: Kada je pravo vrijeme i kako ubrzati rast?
najzahvalnija biljka za interijer
Zamija i presađivanje: Kada je pravo vrijeme i kako ubrzati rast?
Traperice koje smo obožavali devedesetih hit su 2026. godine
NOSITE LI IH VI?
Vraćaju se traperice koje smo nosile 90-ih, izdvojile smo 10 fantastičnih modela
Ponuda hlača na pruge u trgovinama
ODLIČAN DETALJ
Ako želite izgledati šik, onda ćete u ormar dodati jedne od 15 hlača iz naše galerije
sve
Real Madrid se oglasio u ponoć nakon šokantne scene: "Hitno ga izbacujemo iz kluba!"
Što mu je to trebalo?
Real Madrid oglasio se u ponoć nakon šokantne scene: "Hitno ga izbacujemo iz kluba!"
Zamrznut u vremenu: Talijanski gradić u kojem su smjeli živjeti samo tvornički radnici i njihove obitelji
Crespi d’Adda
Zamrznut u vremenu: Talijanski gradić u kojem su smjeli živjeti samo tvornički radnici i njihove obitelji
Šime Elez nakon Pariza s Majom Šuput doživio neočekivano iznenađenje
urnebes
Šime Elez nakon Pariza s Majom Šuput doživio neočekivano iznenađenje: ''Kad ne provjeriš...''
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene