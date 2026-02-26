UZNEMIRUJUĆE Građane dočekao strašan prizor: Na plakat obješen mrtav pas!

Stanovnike Vrhnike, grada u središnjoj Sloveniji, jugozapadno od Ljubljane, potresao je u četvrtak ujutro šokantan prizor. Na predizborni plakat stranke Sloboda obješeno je tijelo mrtvog psa.

Policija i nadležne službe istražuju i tragaju za nepoznatim počiniteljem, a taj užasni čin stranka je oštro osudila. "Ovo nije politička kampanja, već moralni pad, koji slovenski javni prostor ne smije normalizirati", napisali su u objavi na društvenim mrežama.

"Potreseni smo i šokirani. Životinjski leš na našem plakatu. Najstrože osuđujemo takve izopačene i nehumane prakse, u kojima se čak i životinjski leševi zloupotrebljavaju za političke obračune", stoji u objavi.

"Ovo su scene koje se viđaju u autoritarnim režimima s ciljem zastrašivanja", kazao je glavni tajnik stranke Matej Grah.

"Životinja nije alat, to je živo biće"

O svemu se oglasilo i ravnatelj Slovenske šumarske službe Gregor Danev. "Naš stav prema životinjama puno govori o nama. Govori koliko suosjećanja imamo, koliko poštovanja prema životu i koliko odgovornosti za svijet koji zajedno stvaramo. Imamo psa i mačku kod kuće i ne mogu ni zamisliti da bi itko bio sposoban učiniti nešto takvo. Životinja nije alat za poruku. Nije simbol. To je živo biće. Ako kao društvo odmahnemo rukom na takve postupke, onda gubimo nešto bitno – osjećaj za granicu između neslaganja i nasilja, između prosvjeda i okrutnosti. Politika nikada ne smije postati izgovor za dehumanizaciju ili u ovom slučaju, dehumanizaciju", poručio je Danev, prenosi 24ur.