Sprema se susret koji bi mogao preokrenuti petu godinu sukoba: "To je jedini način"

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u srijedu da su se on i američki predsjednik Donald Trump složili da bi sljedeći krug trilateralnih pregovora o mirovnom rješenju u ožujku trebao dovesti do sastanka čelnika triju država - Ukrajine, Rusije i SAD-a.

Zelenski je, govoreći nakon telefonskog razgovora s Trumpom, rekao da će se trostrani pregovori s Rusijom i Sjedinjenim Državama održati početkom sljedećeg mjeseca. U telefonskom razgovoru sudjelovali su i američki pregovarači Steve Witkoff i Jared Kushner.

"Očekujemo da će ovaj sastanak stvoriti priliku za podizanje pregovora na razinu čelnika država. Predsjednik Trump podržava ovaj slijed koraka", napisao je Zelenski na mreži X. "To je jedini način da se riješe sva složena i osjetljiva pitanja i konačno okonča rat."

Telefonski razgovor održan je uoči još jednog sastanka, isključivo između ukrajinskih i američkih pregovarača, na kojem će se raspravljati o poslijeratnoj obnovi.

Politička volja

Obraćajući se ranije na konferenciji za novinare u Kijevu uz norveškog premijera Jonasa Gahra Størea, Zelenski je rekao da će sastanak u četvrtak uključivati raspravu o "paketu prosperiteta".

Zelenskij je istaknuo kako SAD želi pronaći način za što brži završetak najvećeg sukoba u Europi od Drugog svjetskog rata, ali su pozicije Moskve i Kijeva i dalje udaljene.

"Po mom mišljenju, poteškoće trenutno nisu na vojnoj razini. Problem leži u političkoj volji da se ovaj rat okonča i u pitanju teritorija", rekao je Zelenskij.

Također je rekao da su ruske tvrdnje u utorak o tome kako Kijev pokušava nabaviti nuklearno oružje zapravo pokušaj vršenja političkog pritiska na Ukrajinu tijekom pregovora. Ponovio je da Ukrajina nema nuklearno oružje i pozvao SAD da reagira na, kako je opisao, opasnu rusku retoriku.

Rustem Umerov, tajnik Vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu i voditelj ukrajinskog pregovaračkog tima, sastat će se u četvrtak u Ženevi s posebnim izaslanikom Witkoffom i Kushnerom, Trumpovim zetom.

Ruska novinska agencija TASS, pozivajući se na diplomatski izvor, navela je da će izaslanik predsjednika Vladimira Putina, Kirill Dmitriev, također doputovati u Ženevu u četvrtak, ali bez dodatnih pojedinosti.

Nastavak obnove Ukrajine nakon uništenja uzrokovanog ruskim zračnim napadima i borbama na bojišnici postao je ključni element širih pregovora o okončanju rata, koji je ovog tjedna ušao u petu godinu.

Kijev se nada privući oko 800 milijardi dolara javnih i privatnih sredstava u sljedećih deset godina za obnovu zemlje.

Prema najnovijoj procjeni Svjetske banke objavljenoj u ponedjeljak, obnova ukrajinskog gospodarstva stajat će 588 milijardi dolara. Procjena se temelji na podacima od 24. veljače 2022. do 31. prosinca 2025. godine.