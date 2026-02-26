VIDEO Pala pedofilska skupina - dijelila gigabajte gnusnog sadržaja: "Snimke su bile razvrstane po dobi i spolu"

Policija Republike Srbije u nastavku akcije "Armagedon" uhitila je više osoba za koje se osnovano sumnja da su nabavljale i dijelile dječju pornografiju.

Kako je izvijestio MUP Srbije, uhićeno je ukupno sedam osoba. Osumnjičeni su uhićeni na području Beograda, Niša, Sombora i Novog Sada.

Tereti ih se za počinjenje kaznenog djela prikazivanja, pribavljanja i posjedovanja pornografskog materijala i iskorištavanje maloljetne osobe za pornografiju.

"Sumnja se da su uhićeni B. F. (57), P. M. (24), D. N. (38), B. R. (72), S. S. (64), P. S. (64) i M. O. (44), u dužem razdoblju, putem Dark Weba preuzimali, čuvali i dijelili materijal nastao seksualnom eksploatacijom djece", navodi se u priopćenju.

Kako pojašnjavaju iz MUP-a, prilikom pretresa stanova osumnjičenih, na elektronskim uređajima pronađeno je više gigabajta fotografija i videozapisa koji prikazuju tešku zloupotrebu djece, u najvećem broju slučajeva uzrasta od 4 do 14 godine, razvrstanih po uzrastu, spolu i drugim parametrima.