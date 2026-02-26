Putin priprema novu rusku zvijer? Hipersonična raketa s osam bojevih glava probija 30 metara betona

Rusija navodno razvija hipersoničnu balističku raketu nove generacije sposobnu za nošenje nuklearnih bojevih glava, a za koju se tvrdi da je moćnija od postojećeg sustava Orešnik. Novo oružje, prema tvrdnjama ruskih izvora, nosi radni naziv "Orešnikov sin" i zamišljeno je kao tehnološki naprednija i razornija verzija već korištene rakete.

Razvoj se povezuje s Kremljom i predsjednikom Vladimirom Putinom, koji je tijekom rata u Ukrajini već dvaput upotrijebio konvencionalnu varijantu sustava Orešnik.

Vojni analitičar i bivši pukovnik Viktor Baranets izjavio je da Rusija razvija projektil koji bi trebao biti snažniji i precizniji od aktualnog modela. Prema njegovim riječima, inženjeri rade na dizajnu s većim korisnim teretom, unaprijeđenom tehnologijom goriva i, kako je naveo, fundamentalno drugačijim sustavom navođenja.

"Doista razvijamo i testiramo projektil koji će biti snažniji od Orešnika. Imat će poboljšane parametre prinosa bojeve glave", rekao je Baranets.

Prema njegovim tvrdnjama, nova raketa mogla bi nositi osam kinetičkih bojevih glava umjesto šest, koliko ih ima postojeći sustav, te bi bila sposobna probiti utvrđene ciljeve do dubine od približno 30 metara. Cilj je dodatno povećati preciznost.

"Iako Orešnici već izvrsno rade, sada im je cilj usavršiti ih do točke u kojoj će odstupanje od cilja biti nula", rekao je.

Raketa Orešnik prvi je put predstavljena krajem 2024. tijekom napada na ukrajinski grad Dnjepar. Ruski izvori opisuju je kao mobilnu balističku platformu srednjeg dometa opremljenu višestrukim neovisno o ciljanim bojevim glavama. Moskva je prije tvrdila da za takvo oružje ne postoji pouzdana obrana iako su zapadni stručnjaci te tvrdnje dočekali sa skepsom.

U siječnju 2026. ruske su vlasti objavile da je Orešnik raspoređen u blizini Lavova, pri čemu je projektil navodno letio brzinom od oko 13.000 kilometara na sat. Lansiran je s lokacije udaljene približno 64 kilometra od granice NATO-a i Europske unije u Poljskoj.

Putin je ustvrdio da konvencionalne verzije Orešnika pri udaru razvijaju temperature do 4000 Celzijevih stupnjeva, što je usporedio s toplinom površine Sunca. Dužnosnici u Moskvi i Minsku također su naveli da je sustav raspoređen i u Bjelorusiji, odakle bi, prema procjenama, mogao dosegnuti London za oko osam minuta, piše Daily Star.

Unatoč tim tvrdnjama, rusko Ministarstvo obrane zasad nije službeno potvrdilo da je razvoj novog sustava u tijeku.