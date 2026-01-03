Trump nakon Venezuele označio dvije države kao iduće mete: "Jedni proizvode kokain, drugi su propala država"

Trump je na početku govora rekao da je, po njegovoj naredbi, tijekom noći i jutra u glavnom gradu Venezuele provedena "izvanredna" vojna operacija.

Američku vojnu moć opisao je kao "nadmoćnu", djelujući iz zraka, s kopna i s mora.

Trump je rekao da su američke snage djelovale protiv "teško utvrđene vojne tvrđave" u samom srcu Caracasa kako bi Madura "priveli pravdi".

Operaciju je usporedio s ranijim vojnim akcijama protiv Irana, uključujući napade na nuklearne ciljeve.

"Nijedna država na svijetu ne bi mogla postići ono što je Amerika postigla jučer", rekao je.

Prema njegovim riječima, sve vojne sposobnosti Venezuele tijekom napada su "učinjene nemoćnima".

Obraćanje Donalda Trumpa - 5 Foto: Afp

Dodao je i da su svjetla u Caracasu tijekom operacije bila ugašena "zahvaljujući određenoj stručnosti" kojom raspolažu Sjedinjene Američke Države.

Optužnica za narkoterorizam

Trump je rekao da se i Maduro i njegova supruga sada "suočavaju s američkom pravdom", dodavši da su protiv njih podignute optužnice u Južnom okrugu New Yorka zbog njihove "kampanje smrtonosnog narkoterorizma" protiv Sjedinjenih Država i njihovih građana.

Trump je rekao da će Sjedinjene Američke Države upravljati Venezuelom "dok se ne osigura sigurna, primjerena i razborita tranzicija".

Trump je zahvalio vojsci na njihovoj "zapanjujućoj brzini, snazi, preciznosti i sposobnosti".

Rekao je da su ti "visoko uvježbani ratnici" djelovali u suradnji s američkim tijelima za provedbu zakona.

Obraćanje Donalda Trumpa - 3 Foto: Afp

Venezuelske snage su, kako je rekao, "čekale na nas", s "mnogo brodova na moru".

Unatoč tome što su bile u "stanju pripravnosti", Trump je izjavio da su venezuelske snage bile "potpuno nadjačane i vrlo brzo onesposobljene".

Dodao je da nije poginuo nijedan američki vojnik te da nijedan komad opreme nije izgubljen.

Trump je također rekao da su SAD "zaustavile 97 posto droge koja dolazi morskim putem" te ustvrdio da svaki brod koji prevozi drogu u prosjeku usmrti 25.000 ljudi.

Dodao je i da većina droge dolazi iz Venezuele, iako ugledni svjetski mediji ističu da te brojke nisu neovisno potvrđene.

"Bili smo spremni i za drugi napad"

Govoreći o nafti, Trump je rekao da je naftni sektor u Venezueli bio "potpuni neuspjeh", dodajući da će velike američke kompanije ući u zemlju, uložiti milijarde dolara, obnoviti naftnu infrastrukturu i "početi stvarati prihode za državu".

Dodao je da su Sjedinjene Američke Države "spremne" provesti i drugi, "i znatno veći" napad na Venezuelu ako se to pokaže potrebnim.

Rekao je i da su u početku bili spremni izvesti "drugi val" napada te su pretpostavljali da će to biti nužno, no s obzirom na uspjeh sinoćnje operacije, sada smatra da to vjerojatno više neće biti potrebno.

Trump je rekao da će američko "partnerstvo" s Venezuelom učiniti njezine građane "bogatima, neovisnima i sigurnima".

Obraćanje Donalda Trumpa - 2 Foto: Afp

Dodao je da će Venezuelanci koji žive u Sjedinjenim Državama biti "iznimno sretni".

"Oni više neće patiti", rekao je na konferenciji za novinare.

Trump je Madura nazvao "nelegitimnim diktatorom" odgovornim za dovođenje "kolosalnih količina smrtonosnih ilegalnih droga" u Sjedinjene Američke Države te ga optužio da je nadzirao kartel Cartel de los Soles.

Maduro je ranije snažno poricao da je bio vođa bilo kakvog kartela.

Trump je dodao da se Maduro i njegova supruga nalaze na brodu koji plovi prema New Yorku te da će se odluka "uskoro donijeti" između New Yorka i Miamija.

Trump: Ponovno uspostavljamo američku moć u našem susjedstvu

Američki predsjednik Donald Trump potom je nabrojao ono što smatra zlouporabama venezuelskog predsjednika Nicolása Madura.

"Maduro više nikada neće moći prijetiti nijednom američkom građaninu niti bilo kome iz Venezuele", rekao je Trump. "Prijetnji više neće biti."

Ustvrdio je da je Madurova vlada "ispraznila svoje zatvore i poslala svoje najgore i najnasilnije monstrume u Sjedinjene Američke Države kako bi oduzimali američke živote".

"To su bili dileri droge. To su bili narkobosovi. Poslali su sve najgore u Sjedinjene Države, ali toga više neće biti", rekao je Trump.

Obraćanje Donalda Trumpa - 1 Foto: Afp

Ponovio je i tvrdnje da je Venezuela "ukrala" američku naftu, navodeći da su američke kompanije izgradile venezuelansku naftnu industriju.

Trump je zatim objasnio ono što je nazvao ideološkim temeljima operacije.

"Sve ove radnje bile su grubo kršenje temeljnih načela američke vanjske politike stare više od dva stoljeća, sve do Monroeove doktrine."

"Pomalo smo je zaboravili. Bila je vrlo važna, ali smo je zaboravili."

"Prema našoj novoj strategiji nacionalne sigurnosti, američka dominacija na zapadnoj hemisferi više nikada neće biti dovedena u pitanje."

"Ponovno uspostavljamo američku moć na vrlo snažan način u našem vlastitom susjedstvu."

"Venezuelski narod ponovno je slobodan", kaže Trump

Američki predsjednik završio je obraćanje medijima sljedećim riječima:

"Diktator i terorist Maduro konačno je otišao i venezuelski narod je slobodan."

"Ponovno su slobodni. Dugo su to čekali, ali sada su slobodni."

"Amerika je jutros sigurnija zemlja... a zapadna hemisfera je sada puno sigurnije mjesto za život."

Pitanja novinara

Američki predsjednik sada odgovara na pitanja novinara, koji ga pitaju kako će Sjedinjene Američke Države upravljati Venezuelom i hoće li to uključivati slanje američkih vojnika u zemlju.

"Ne bojimo se slanja vojnika na teren ako to bude potrebno", odgovorio je Trump.

"Dapače, vojnici su već bili na terenu sinoć, i to na vrlo visokoj razini. Ne bojimo se toga."

Na pitanje tko će upravljati Venezuelom, predsjednik je rekao: "Ljudi koji stoje odmah iza mene, oni će upravljati zemljom."

Dodao je i: "To će u velikoj mjeri biti na određeno razdoblje."

Osvrnuvši se nakratko na kolumbijskog predsjednika Gustava Petra, Donald Trump je upozorio: "Mora paziti što radi."

Upitan stoji li i dalje iza te izjave, koju je prvi put iznio proteklih tjedana, Trump je odgovorio: "Da, mislim da stojim iza svoje prve izjave."

"Proizvode kokain. Šalju ga u Sjedinjene Američke Države. Zato mora paziti što radi."

Donald Trump uživo s Floride Foto: DNEVNIK.hr



Donald Trump je zatim upitan znači li njegova poruka da se Sjedinjene Američke Države žele "okružiti stabilnošću" i poruku za čelnika komunističke Kube Miguela Díaza-Canela.

Trump je odgovorio:

"Kuba je nešto o čemu ćemo na kraju govoriti jer je Kuba trenutačno propala država."

"I želimo pomoći ljudima. U tom je smislu vrlo slično jer želimo pomoći ljudima na Kubi, ali želimo pomoći i ljudima koji su bili prisiljeni napustiti Kubu i koji žive u ovoj zemlji."

U razgovor je potom uključio državnog tajnika Marca Rubija, sina kubanskih izbjeglica. Rubio je ponovio da "kada predsjednik govori, treba ga shvatiti ozbiljno".

"Ako bih živio u Havani i bio dio vlade, bio bih zabrinut", rekao je.