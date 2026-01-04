Tko će voditi Venezuelu nakon Madura? Jednog su kandidata neke države već priznale

Jučer je Donald Trump izjavio da će SAD upravljati Venezuelom dok se ne provede "sigurna, pravilna i razborita" tranzicija vlasti. Međutim, situacija na terenu znatno je složenija jer se za vlast natječe više aktera, a SAD je ranije priznao i alternativnog čelnika.

Ovo su glavni akteri u borbi za vlast u Venezueli:

Delcy Rodríguez

Potpredsjednica svrgnutog presjednika Nicolása Madura, ujedno ministrica financija i nafte, Delcy Rodríguez je prema Trumpovim riječima odabrana da ga zamijeni na mjestu predsjednika.

"Ona je u biti spremna učiniti ono što smatramo nužnim da bi Venezuelu ponovno učinila velikom", rekao je Trump.

Međutim, Rodríguez je u videoobraćanju zauzela posve drukčiji ton: inzistirala je da je Maduro jedini legitimni vođa te zatražila njegovo puštanje na slobodu.

Vrhovni sud Venezuele jučer je naredio da Rodríguez preuzme dužnost privremene predsjednice zemlje. U sudskoj odluci navodi se da ona preuzima dužnost predsjednice Bolivarske Republike Venezuele da bi se zajamčio administrativni kontinuitet i sveobuhvatna obrana nacije.

Također se navodi da će sud raspravljati o tom pitanju da bi se "utvrdio primjenjivi pravni okvir za jamčenje kontinuiteta države, upravljanja vladom i obrane suvereniteta suočeno s prisilnom odsutnošću predsjednika republike".

Delcy Rodríguez Foto: Afp

María Corina Machado

María Corina Machado je prošle godine dobila Nobelovu nagradu za mir. Na valu rastuće popularnosti trebala je biti predsjednička kandidatkinja 2024. godine, nakon što je ujedinila oporbenu stranku Vente Venezuela.

No vlada ju je blokirala, a u siječnju prošle godine pobjegla je iz države nakon što je predvodila prosvjede uoči Madurove inauguracije.

Prošli mjesec rekla je našem dopisniku Sky Newsa da ima "planove i timove spremne preuzeti kontrolu od prvog dana" nakon Madurova odlaska. Ipak, Trump je jučer rekao da je malo vjerojatno da će Machado postati sljedeća čelnica jer "nema potrebnu potporu", iako je, kako je dodao, "draga žena".

María Corina Machado Foto: Afp

Edmundo González

Edmundo González je, prema ranijem stajalištu SAD-a, priznati izabrani predsjednik Venezuele. Francuski predsjednik Emmanuel Macron spomenuo je Gonzáleza kao osobu koja bi mogla "brzo osigurati" demokratsku tranziciju Venezuele nakon Madurova uhićenja.

Tada relativno nepoznat, González je 2024. zamijenio Machado kao oporbeni predsjednički kandidat. Službeno, Maduro je osvojio treći šestogodišnji mandat, no nakon optužbi za manipulacije SAD je priznao Gonzáleza kao izabranog predsjednika.

Europske zemlje bile su opreznije te većina nije službeno priznala Gonzáleza, ali su odbile priznati Madurinu proglašenu pobjedu. González je 2024. dobio azil u Španjolskoj, nakon što je u Venezueli za njim izdan uhidbeni nalog.

Edmundo González Foto: Afp

Juan Guaidó

Nakon izbora 2018. godine, SAD i nekoliko europskih zemalja, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo, Španjolsku, Francusku, Njemačku, Švedsku i Dansku, priznali su oporbenog kandidata Juana Guaidóa kao privremenog predsjednika.

Međutim, 2023. godine nekoliko je oporbenih stranaka glasalo za raspuštanje privremene vlade Venezuele, budući da nije uspjela ukloniti Madura s vlasti, čime je Guaidó smijenjen s te funkcije.

Juan Guaidó Foto: Afp