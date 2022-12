Skupina zemalja G7 i Australija su u petak rekle da su se dogovorile oko ograničenja cijene ruske nafte od 60 dolara po barelu. Britanski ministar vanjskih poslova uputio je važno upozorenje vezano za Putinove buduće planove.

G7 i Australija ograničile cijenu ruske nafte

Britanci objavili nove obavještajne podatke

Britanski ministar vanjskih poslova uputio važno upozorenje

Tijek događaja pratite u nastavku:

9:46 Fotografije koje stižu iz Donjecka slamaju srca. Radnici ondje otklanjaju ostatke pred stambenim zgradama oštećenim za vrijeme granatiranja.

Tamošnji guverner Pavlo Kirilenko poručio je kako se rusko granatiranje ovih dana znatno pojačalo.

9:40 Glavni stožer Oružanih snaga Ukrajine objavio je nove procjene ruskih vojnih gubitaka. Kako stoji u infografici objavljenoj na Twitteru, do sada je u ratu poginulo više od 90.000 ruskih vojnika.

These are the indicative estimates of Russia’s combat losses as of Dec. 3, according to the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/t9HbMcR2Wq — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) December 3, 2022



9:00 Policija u Ukrajini spriječila je skupinu ljudi da ukradu mural poznatog crtača grafita Banksyja s pročelja zgrade oštećene u ratu, piše u subotu BBC.

Skupina je odrezala dio ploče i žbuke s pročelja na kojem se nalazio prikaz žene s plinskom maskom, rekli su dužnosnici.

Policija je kazala da je nekoliko ljudi uhićeno na mjestu događaja u Gostomelu blizu Kijeva te da im je mural oduzet.

Riječ je o jednom od nekoliko umjetničkih djela izrađenih u Ukrajini prošlog mjeseca.

Grafit nije oštećen, a štiti ga policija, poručio je guverner Kijevske oblasti Oleksij Kuleba na komunikacijskoj platformi Telegram.

"Ove slike su, na koncu konca, simboli naše borbe protiv neprijatelja. To su priče o podršci i solidarnosti čitavog civiliziranog svijeta s Ukrajinom. Učinit ćemo sve kako bismo očuvali ta djela ulične umjetnosti kao simbol naše pobjede", kazao je Kuleba.

Policija je objavila fotografije žutog zida u Gostomelu, na kojima se vidi novo oštećenje.

8:12 Britanski ministar vanjskih poslova James Cleverly rekao je kako "postoji rizik da Putin koristi prekid vatre da bi uvježbao više trupa i proizveo više streljiva te obnovio oštećene oružane snage".

Njegovo upozorenje uslijedilo je nakon što je američki predsjednik Joe Biden rekao da bi bio spreman razgovarati s Putinom ako on uistinu želi okončati rat.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron također je rekao da će nastaviti razgovarati s ruskim čelnikom kako bi pokušao spriječiti daljnju eskalaciju i postići "vrlo konkretne rezultate" kao što je osiguravanje sigurnosti nuklearnih elektrana, piše Sky News.

8:10 Britansko ministarstvo obrane objavilo je nove obavještajne podatke o tijeku rata u Ukrajini. Među ostalim, ondje stoji kako ruske snage nastavljaju ulagati velike napore na bojišnici oko grada Bakhmuta u Donjecku.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 03 December 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/Agl34uAcBo



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/5Zv0s649gC — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 3, 2022

8:00 Skupina zemalja G7 i Australija su u petak rekle da su se dogovorile oko ograničenja cijene ruske nafte od 60 dolara po barelu nakon što su članice Europske unije prevladale otpor Poljske i ranije istog dana postigle politički sporazum.

Unija je dogovorila tu cijenu nakon što je i Poljska, koja je pružala otpor, odlučila podržati sporazum, čime je utrla put službenom odobrenju tijekom vikenda.

G7 i Australija su u izjavi rekli da će ograničenje cijena stupiti na snagu 5. prosinca, kada stupa na snagu i europski embargo na rusku naftu, ili vrlo brzo nakon toga.

"Koalicija za ograničenja cijene bi također mogla razmotriti daljnje djelovanje kako bi se osigurala učinkovitost ograničenja cijene", stoji u izjavi.

Nisu odmah pružene pojedinosti o tome koje bi to daljnji postupci mogli biti.

Svrha ograničenja cijene, što je zamisao skupine G7, jest smanjiti prihode Rusije od prodaje nafte, a istovremeno spriječiti porast globalnih cijena nakon što na snagu stupi embargo Europske unije na uvoz ruske nafte 5. prosinca.

Varšava se protivila predloženoj cijeni i razmatrala je mogućnost da se cijena zadrži ispod njene tržišne razine. Poljska se u pregovorima u EU-u zalagala za to da cijena bude što niža kako bi se Rusiji smanjili prihodi i ograničila mogućnost Moskve da financira svoj rat u Ukrajini.

Poljski veleposlanik pri EU-u Andrzej Sados je u petak rekao novinarima da je Poljska dala svoju podršku sporazumu, koji uključuju mehanizam kojim će se zadržati ograničenje cijene na najmanje pet posto ispod tržišne razine. Američki su dužnosnici rekli da je riječ o sporazumu bez presedana, koji pokazuje odlučnost koalicije u protivljenju ruskom ratu.

Glasnogovornik Češke, koja trenutno predsjeda Vijećem EU-a i nadgleda pregovore unutar Unije, je nakon poljskog pristanka rekao da je njegova zemlja započela pismeni postupak, kojim će svih 27 zemalja članica službeno odobriti sporazum.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je kazala da će ograničenje cijene značajno smanjiti ruske prihode.

"Ono će nam pomoći stabilizirati cijene energenata u svijetu, od čega će koristi imati gospodarstva u razvoju diljem svijeta", napisala je von der Leyen na Twitteru, dodavši da će ograničenje biti "prilagodljivo kroz vrijeme" kako bi odgovaralo razvoju tržišta.

The EU agreement on an oil price cap, coordinated with G7 and others, will reduce Russia’s revenues significantly.



It will help us stabilise global energy prices, benefitting emerging economies around the world. pic.twitter.com/3WmIalIe5y — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 2, 2022



Ograničenje će dozvoliti zemljama izvan EU-a nastavak prekomorskog uvoza ruske nafte, no transportnim i osiguravateljskim tvrtkama će zabraniti da rade s ruskom naftom diljem svijeta, osim ako se prodaje po cijeni nižoj od ograničenja.