​Sudac istrage Županijskog suda u Splitu odbio ​je ​žalbe ​protiv rješenja o provođenju istrage te tako počinje kazneni postupak protiv tri osobe splitskoga Doma za starije i nemoćne, gdje je tijekom epidemije covida-19 umrlo 18 korisnika.

Sudac istrage Županijskog suda u Splitu odbio ​je ​žalbe ​protiv rješenja o provođenju istrage koju su preko odvjetnika podnijeli ravnatelj Doma za starije i nemoćne, glavna medicinska sestra i liječnica te ustanove koje se sumnjiči za teško kazneno djelo protiv zdravlja ljudi, objavljeno je u petak na stranicama odvjetništva.

Kako se navodi, time je započeo kazneni postupak protiv troje okrivljenika, odnosno protiv prvookrivljenog ravnatelja ​D​oma za starije i nemoćne osobe, drugookrivljene glavne medicinske sestre u tom domu i ujedno voditeljice odjela za brigu o zdravlju, pojačanu njegu i rehabilitaciju te trećeokrivljene doktorice opće medicine koja liječi korisnike smještene u domu.

Sumnja da su postupali protivno Pravilniku

Osnovano se sumnja da postupili protivno Pravilniku o mjerama za sprječavanja i suzbijanje bolničkih infekcija te uputama Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) za sprječavanje epidemije bolesti covid-19.

​"​Osnovano se sumnja da su u navedenom svojstvu te kao članovi povjerenstva pružatelja usluga socijalne skrbi tog doma, postupili protivno Pravilniku o uvjetima i načinu obavljanja mjera za sprječavanja i suzbijanje bolničkih infekcija, protivno Programu za prevenciju i kontrolu infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi donesenom u rujnu 2019. godine, a potom i protivno Uputama HZJZ-a za sprječavanje i suzbijanje epidemije covid-19 u Domovima za starije osobe i drugim ustanovama u sustavu socijalne skrbi od 27. ožujka 2020.​"

Kako se navodi, osnovano se sumnja ​i ​da je zbog propusta troje okrivljenika, 15-ero djelatnika doma i 59-ero korisnika doma bilo zaraženo koronavirusom, a 18-ero korisnika ​umrlo je zbog komplikacija uzrokovanih navedenom zarazom

Ivan Škaričić je ravnatelj Doma postao nakon što je izgubio izbore za gradonačenika Omiša. Na toj poziciji je kao HDZ-ov kandidat bio 18 godina, tijekom kojih, tvrdi njegov nasljednik Ivan Kovačić, nikada nije upalio kompjuter u svom uredu.

Nakon što je izgubio izbore 2018. je nepravomoćno osuđen na godinu dana zatvora zbog zloporabe položaja i ovlasti. Proglašen je krivim zbog naručivanja istraživanja javnog mnijenja koje uopće nije bilo potrebno, a bilo je plaćeno iz gradskog proračuna. Određeno mu je da po pravomoćnosti mora gradu Omišu vratiti nešto više od 80 tisuća kuna štete koju je prouzročio.

Po struci arheolog i povjesničar, odmah nakon što je izgubio fotelju gradonačelnika imenovan je ravnateljem Doma za starije i nemoćne unatoč protivljenju opozicije. Na pitanje novinara Slobodne Dalmacije kako to da će baš on bez iskustva i kvalifikacija postati ravnateljem, odgovorio je da i on mora negdje raditi. Posao je dobio bez natječaja.