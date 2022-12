U ukrajinsko veleposlanstvo u Hrvatskoj stigao je paket u kojem su se nalazile životinjske oči.

Pakete u kojima su se nalazile životinjske oči dobilo je nekoliko ukrajinskih veleposlanstava u Europi, objavilo je danas ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova.

Krvavi paketi stigli su nakon niza pisama bombi koji su poslani na nekoliko adresa u Španjolskoj, uključujući ukrajinsko veleposlanstvo u Madridu.

Paketi natopljeni tekućinom karakteristične boje i mirisa poslani su veleposlanstvima u Hrvatskoj, Mađarskoj, Nizozemskoj, Poljskoj i Italiji, generalnim konzulatima u Napulju i Krakovu te konzulatu u Brnu, napisao je glasnogovornik ukrajinskog ministarstva vanjskih poslova Oleg Nikolenko na Facebooku.

Ukrajinsko veleposlanstvo u Zagrebu tvrdi da će uskoro poslati priopćenje za medije.

"Vandaliziran je ulaz u rezidenciju veleposlanika u Vatikanu, veleposlanstvo u Kazahstanu dobilo je dojavu o napadu, koja kasnije nije potvrđena. Veleposlanstvo u SAD-u primilo je pismo s fotokopijom kritičkog članka o Ukrajini, ali je, kao i većina drugih koverti, i ovo pismo stiglo istodobno s ostalima s područja jedne europske zemlje", napisao je Nikolenko, koji je citirao ministra Dmitra Kulebu.

"Imamo razloga vjerovati da je ovo pomno isplanirana kampanja za sijanje straha i zastrašivanje ukrajinskih ambasada i konzulata. Ne mogu nas zaustaviti na diplomatskom polju, pa nas zastrašuju. No, mogu odmah reći da su ovi pokušaji beskorisni. I dalje ćemo uspješno raditi na pobjedi Ukrajine."

Nikolenko navodi kako će ukrajinski diplomati nastaviti raditi na jačanju obrambenih kapaciteta zemlje i nabavci opreme kako bi Ukrajinci lakše podnijeli zimu.

"Ukrajinska strana surađuje s predstavnicima zakona u navedenim zemljama kako bi se istražile prijetnje, identificirale uključene osobe te kako bi ih se privelo pravdi.

Prema naredbi Dmitra Kulebe, sve ukrajinske ambasade i konzulati rade pod povećanim mjerama sigurnosti", piše glasnogovornik.

Poziva i strane vlade da garantiraju maksimalnu sigurnost ukrajinskih diplomatskih institucija u skladu s Bečkom konvencijom.

Slučaj je komentirao i saborski zastupnik Domagoj Hajduković, kazavši da događaj treba oštro osuditi, a počinitelja naić i kazniti.

"Ja se ne bojim ruskih raketa, a kamoli očiju u paketu. Mene, a vjerujem i većinu mojih kolega neće pokolebati”, odgovorio je za N1 na pitanje misli li da će ovo pokolebati zastupnike u glasanju za pomoć u vojnoj obuci Ukrajini.

Na Twitteru se pojavila snimka iz zgrade konzulata u Brnu gdje specijalci za kemijsko djelovanje dolaze zbog sumnjivog paketa.

Several #Ukrainian embassies abroad received bloody parcels with animal eyes, #Ukrainian Foreign Ministry spokesman Oleh Mykolenko said.



In the building of the consulate in #Brno, specialists in chemical protection suits had to be summoned because of a suspicious parcel. pic.twitter.com/w1zOKO0k6Z