Prati nas oblačno i kišovito vrijeme. Nije baš blagdanski, kiša je mnogima poremetila adventske vikend planove. Nažalost, između kišovitih razdoblja morat ćemo žonglirati i dalje, nestabilno će se nastaviti i idućih dana. Ni pretjerano loše, ni pretjerano dobro, tako je možda najbolje opisati vremenske prilike u tjednu koj je pred nama. Detalje donosi meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.

U nedjelju na kopnu oblačno i kišovito, na moru nešto promjenjivije, no uz mogućnost izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom, pri čemu može biti i obilnije kiše. Neće iznenaditi ako tijekom dana duž obale lokalno padne i 40, 50 milimetara kiše. Puhat će jako i vrlo jako jugo, na sjevernom Jadranu ponegdje bura i istočnjak. Temperatura se neće previše mijenjati tijekom dana, ujutro tek nešto malo niža nego poslijepodne. U kopnenim krajevima će to biti većinom od 2 do 4, a na moru uglavnom 10ak do 14 stupnjeva. Najtoplije na otocima.



Više-manje oblačno u središnjoj Hrvatskoj će se zadržati i poslijepodne, i dalje može biti kiše, mada je izglednija u prvom dijelu dana. Vjetar slab, temperatura 5, 6 ili 7 stupnjeva.



I u Slavoniji i Baranji prevladavat će oblačno, povremeno s kišom, no sredinom dana i poslijepodne ovdje bi moglo proviriti i sunce. Vjetar slab, ponegdje do umjeren jugoistočni, a temperatura 7 ili 8 stupnjeva.



I u gorskom području i na sjevernom Jadranu u nedjelju će većinom prevladavati oblačno. Na moru su moguća i kraća sunčana razdoblja, no povremeno će i dalje biti i kiše, pa i lokalno izraženijih pljuskova s grmljavinom. Prema otocima i otvorenom moru puhat će jako jugo, a uz obalu i osobito podno Velebita umjerena i jaka bura i istočnjak. Slabjet će krajem dana. Najviša dnevna temperatura, u gorju oko 5, a na moru maksimalno 15 stupnjeva.



I u Dalmaciji u nedjelju također može biti obilnije kiše. Promjenjivo, uz izmjenu kraćih sunčanih i kišovitih razdoblja. Pri tom lokalno oborina može biti izraženija, u obliku pljuskova, moguće praćenih grmljavinom. Puhat će jako i vrlo jako jugo, a temperatura će biti od 14 do 16 stupnjeva. U zaleđu, malo svježije.

Vrlo slično nastavit će se i u sljedećem tjednu. Zapravo, kiša će biti nešto manje učestala nego za vikend, no i dalje itekako moguća. Ujutro će ponegdje biti magle, a u ponedjeljak i utorak tijekom dana i kraćih sunčanih razdoblja. Bit će i malo manje hladno nego za vikend.



I na Jadranu ostaje kišovito, no oborina će također biti manje izražena nego za vikend. I jugo će ponešto oslabjeti, a u utorak na sjevernom dijelu i okrenuti na sjeverozapadnjak. Na moru neće biti osobito hladno, uostalom kao što to često za ovakva vremena po jugu i nije.

Nažalost, niti u drugoj polovici idućeg tjedna ne možemo očekivati pretjerano lijepo vrijeme. I dalje nestabilno te će i dalje povremeno biti kiše. Za sad ne izgleda niti da će biti posebno hladno, dapače, pred vikend možda čak i malo toplije nego u prvoj polovici tjedna. Sve skupa upućuje na još nekoliko dana one mokre zime.

