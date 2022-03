Sedmi dan ruske invazije na Ukrajinu počeo je žestokim napadima na niz gradova, pri čemu Rusi nisu birali ciljeve pa su tako pogađali i stambene četvrti, rodilišta, bolnice... U srijedu bi se trebao održati drugi krug pregovora, ali ni s jedne strane ne stižu optimistične prognoze.

Tijek događaja pratite iz minute u minutu:

00:56 Četiri osobe su poginule kada su u utorak navečer kuće u ukrajinskom gradu Žitomiru pogođene ruskom krstarećom raketom, koja je očito bila usmjerena na obližnju zračnu bazu, rekao je Anton Geraščenko, savjetnik ukrajinskog ministra unutarnjih poslova na svom Telegram kanalu.

Rekao je da su stambene zgrade u blizini baze 95. zračno-desantne brigade u Žitomiru, 120 km zapadno od glavnog grada Kijeva, zapaljene, tvrdeći da je napad potekao iz Bjelorusije. "Do sada su četiri osobe umrle. Uključujući i dijete", rekao je.

00:51 Predsjednik Svjetske banke David Malpass i čelnica Međunarodnog monetarnog fonda Kristalina Georgieva objavili su da su dvije spomenute organizacije za Ukrajinu pripremile paket pomoći od tri milijarde dolara.

#UPDATE World Bank President David Malpass, in a joint statement with IMF chief Kristalina Georgieva, said the aid organization is preparing a $3 billion aid package for war-torn Ukraine, which will include at least $350 million in immediate funds pic.twitter.com/RqGJaYvPdb