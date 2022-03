''Pa pregovori se najavljuju i objavljuju jer svaka strana ima neki cilj, sada se jasno osjeća da s ruske strane ovaj rat ide u krivom smjeru'', rekao je u Dnevniku Nove TV sigurnosni analitičar Branimir Vidmarović.

Ususret novoj rundi pregovora, koji bi se prema najavi mogli dogoditi već u srijedu navečer, Vidmarović ističe kako je izgledno da bi se na njima mogao čak dogovoriti prekid vatre. ''No znate kako se kaže, rat je biznis u kojem nijedna strana ne odlazi zadovoljna. Vjerojatno će se na taj način odviti i ovi pregovori. Nakon toga razgovarat će se o svim spornim pozicijama - neutralnost, Krim, Donbas.''

''Ako pregovori propadnu u idućim danima ruska će vojska sigurno i dalje stiskati, i dalje će se spominjati nuklearno oružje, ali sada je logika da se mora pokušati postići nekakva prednost, kako bi se Ukrajini oslabile pregovaračke pozicije'', kaže Vidmarović koji dodaje kako ''ovaj rat za Putina mora završiti što prije''.

''Bit će pritisaka, sigurno, ali Putin sada ni ne smije odustati. Definitivno stvari nisu krenule onako kako je planirao, on je sada vođen nekom svojom čudnom logikom, znate kako se kaže čak i u paklu djeluju neki čudni zakoni. Samo on sebi ne može dozvoliti da ovo bude dugi rat. Kada ne bi bilo sankcija, mogao bi istrajati jako dugo, ali sada je stisnut i odrezan sa svih strana. Nitko mu neće vojno pomoći, neke se zemlje mogu, poput Kine, držati suzdržano, ali nitko mu neće zapravo pomoći'', istaknuo je sigurnosni stručnjak.

Iz Rusije i u srijedu stižu prijetnje nuklearnim ratom. ''Te su prijetnje rezultat logike ponašanja velesila i to smo već viđali u povijesti. Tada su velesile shvatile da se s takvim prijetjama nije za šaliti i da ih treba shvatiti ozbiljno. Ni ove sada prijetnje ne treba olako shvatiti, treba o njima vrlo ozbiljno promišljati'', zaključuje Vidmarović.

''Situacija u BiH može biti iznimno opasna. Ne zbog nekakvog izravnog eventualnog miješanja Rusijet, nego zbog mogućnosti da ova situacija isprovocira ljude koji imaju nekakve financijske ili bilo kakve druge interese da izazovu nekakav konflikt. Imamo tamo svakakvih interesnih skupina, ima onih koji su u ratu u Siriji sudjelovali na strani Rusije. Važno je da sigurnosne službe budu neprestano u koordinaciji sa službama NATO-a, SAD-a i slično. Tamo se nikako ne smije dozvoliti da dođe do nekakvih prosvjeda, pokušaja ustanaka ili bilo kakve akcije koja bi dolijevala ulje na vatru'', objašnjava Vidmarović.

Unatoč tvrdnjama kako neće okrenuti leđa Rusiji svoju je osudu njihovom napadu na Ukrajinu danas izrazio i predsjednik Vučić. ''Vidio sam da je bio jako ucviljen i mislio sam da će tako biti. On je odskočnom nogom u eurointegracijama i ovisi o američkom novcu, sigurno je došlo do nekih pritisaka iz Washingtona. Budući je morao stati na stranu protiv Rusije sigurno očekuje da će izgubiti iduće izbore'', smatra Vidmarović.

Kada je u pitanju BiH počelo se govoriti i o eventualnom statusu kandidata za EU. No tamo se protiv Rusije nikako ne želi svrstati Dodik. ''On je kompletno bespomoćan, a financijski potpuno ovisi o Zapadu. Može on gurati svoju liniju, ali ako misli o svojim ljudima, morat će stati na pravu stranu, na stranu EU i Zapada. Njegova veza s Rusijom, ako ju je i izgradio, nema nikakvog smisla ako se sve može urušiti. Ja vjerujem da je on vrlo pragmatičan čovjek i da će se smiriti i prihvatiti realno stanje'', zaključio je Vidmarović.