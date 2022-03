Tijekom svojeg obraćanja Vijeću sigurnosti putem videolinka bjeloruski predsjednik Aleksander Lukašenko u utorak je na karti pokazivao kretanje trupa te ciljeve u Ukrajini. Je li nenamjerno otkrio i iduću metu?

Bjeloruski predsjednik Aleksander Lukašenko tijekom svog obraćanja Vijeću sigurnosti u utorak stajao je ispred karte i pokazivao ciljeve u Ukrajini te kretanje trupa. Je li nenamjerno otkrio da je idući cilj Putinova napada - Moldavija, koju je, kako navode - pokazao na karti, pitaju se na društvenim mrežama.

Iako se iz snimke ne vidi da Lukašenko pokazuje Moldaviju, bjeloruski novinar Tadeusz Giczan na svojem je profilu na Twitteru napisao da karta izgleda kao stvarna mapa invazije, navodi N1. To je izazvalo polemike na društvenim mrežama i pitanje radi li se možda o Moldaviji kao idućem cilju napada.

Lukašenko naredio raspoređivanje dodatnih snaga uz granicu s Ukrajinom, ali i dalje tvrdi da neće sudjelovati u ratu

Ukrajinci tvrde da su Bjelorusi ušli na njihov teritorij. Lukašenko samo par sati ranije: "Nećemo se pridružiti ruskim trupama..."

Na karti ispred koje je stajao bjeloruski predsjednik prikazani su ukrajinski vojni objekti koji su uništeni projektilima iz Bjelorusije te smjerovi napada, koji se svi osim jednoga slažu, navodi Giczan.

At today's security council meeting, Lukashenko showed what looks like an actual invasion map. It shows Ukraine military facilities destroyed by missiles from Belarus, attacks directions (everything agrees except Odessa-Transnistria). Also, Ukraine is divided into 4 sectors. pic.twitter.com/ueqBIFUbyM