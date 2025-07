Pogreška ili nešto još gore? Zagonetka snimke iz aviona koji se srušio nakon 40 sekundi

Preliminarno izvješće o zrakoplovnoj nesreći Air Indije, u kojoj je prošlog mjeseca poginulo 260 ljudi, pokazalo je da su se tri sekunde nakon polijetanja prekidači za dotok goriva na motorima gotovo istodobno prebacili iz položaja "uključeno" u položaj "isključeno", čime je motorima uskraćeno gorivo.

Prebacivanje sklopki u taj položaj inače se obavlja tek nakon slijetanja.

Glasovna snimka iz pilotske kabine bilježi trenutak u kojem jedan pilot pita drugog zašto je "ugasio motore", na što ovaj odgovara da to nije učinio.

U trenutku polijetanja, kopilot je upravljao zrakoplovom, dok je kapetan nadzirao let.

Mjesto nesreće u Indiji Foto: Afp

Sklopke su ubrzo vraćene u normalni položaj, što je pokrenulo automatsko ponovno paljenje motora. U trenutku udara, jedan motor je vraćao potisak, dok se drugi ponovno upalio, ali još nije vratio snagu.

Let Air India 171 bio je u zraku manje od 40 sekundi prije nego što se srušio u gusto naseljeni kvart u zapadnom indijskom gradu Ahmedabadu, što ga čini jednom od najzagonetnijih zrakoplovnih nesreća u Indiji.

Istražitelji detaljno proučavaju olupinu i snimače iz pilotske kabine kako bi utvrdili što se točno dogodilo. Prema podacima Flightradar24, avion je poletio i popeo se na visinu od 625 stopa u vedrim vremenskim uvjetima, a lokacijski podaci izgubljeni su 50 sekundi nakon polijetanja.

Srušio se zrakoplov u Indiji Foto: Afp

Subotnje preliminarno izvješće od 15 stranica donosi prve uvide.

Istražni tim, koji predvode indijske vlasti, uključuje stručnjake iz Boeinga, General Electrica, Air Indije, indijskih regulatornih tijela te sudionike iz SAD-a i Ujedinjenog Kraljevstva.

Prema istražiteljima, sklopke za gorivo imaju sigurnosni mehanizam – potrebno ih je prvo povući prema gore kako bi ih se otključalo prije nego što se mogu prebaciti, sustav koji postoji još od 1950-ih.

Izrađene su po visokim sigurnosnim standardima i poznate po pouzdanosti. Dodatno su zaštićene metalnim okvirima kako bi se spriječilo slučajno pomicanje.

"Gotovo je nemoguće prebaciti obje sklopke jednom rukom, što čini slučajno aktiviranje vrlo malo vjerojatnim", rekao je anonimni kanadski istražitelj za BBC.

Ako je jedan od pilota ugasio sklopke – namjerno ili slučajno – "postavlja se pitanje zašto bi itko to učinio odmah nakon polijetanja", izjavio je Shawn Pruchnicki, bivši istražitelj zrakoplovnih nesreća i stručnjak sa Sveučilišta Ohio State.

"Je li to bilo namjerno ili rezultat zabune? Teško je povjerovati jer ništa neuobičajeno nije zabilježeno. U mnogim hitnim slučajevima piloti znaju pritisnuti pogrešan gumb, ali ovdje nema indikacija da je došlo do takve greške, niti ikakve rasprave koja bi to upućivala", dodao je za BBC.

Peter Goelz, bivši izvršni direktor američkog Nacionalnog odbora za sigurnost prijevoza (NTSB), rekao je: "Ovo otkriće je vrlo uznemirujuće – da je pilot ugasio dovod goriva nekoliko sekundi nakon polijetanja. Vjerojatno se na snimci iz kabine nalazi više informacija nego što je zasad otkriveno. Sama izjava 'zašto si ugasio motore' nije dovoljna".

Preživjeli putnik na indijskom letu Foto: X / Screenshot

"Novi detalji sugeriraju da je netko u kabini ugasio ventile. Pitanje je – tko i zašto? Obje sklopke su isključene, a zatim uključene unutar nekoliko sekundi. Snimka će otkriti više: je li pokušaj ponovnog paljenja došao od pilota koji je upravljao avionom, ili onoga koji je nadzirao let?".

Istražitelji vjeruju da je ključ rješenja u zvučnoj snimci iz kabine – koja bilježi glasove pilota, radio komunikaciju i ambijentalne zvukove. "Još nisu identificirali glasove, što je ključno. Obično se prilikom analize snimki pozivaju ljudi koji dobro poznaju pilote kako bi prepoznali tko govori. Trenutno, još ne znamo tko je ugasio i ponovno uključio sklopke", izjavio je Goelz.

Zaključno, istražitelji naglašavaju potrebu za jasnom identifikacijom glasova, cjelovitim transkriptom kabinske snimke s označenim govornicima, te analizom svih komunikacija.

Također smatraju da ovaj slučaj dodatno potvrđuje potrebu za video kamerama u kabini, kako ih već godinama predlaže NTSB.

Pogled preko ramena jasno bi pokazao čija je ruka bila na prekidaču.

Prije leta 171, piloti i kabinsko osoblje prošli su alkotest i proglašeni sposobnima za let. Piloti, stacionirani u Mumbaiju, stigli su u Ahmedabad dan ranije i imali dovoljno odmora.

No, istražitelji sada fokusiraju pažnju na još jedan zanimljiv detalj iz izvješća.

U prosincu 2018., američka FAA izdala je sigurnosni bilten koji upozorava da su neki Boeing 737 zrakoplovi imali sklopke za upravljanje gorivom instalirane bez aktiviranog sigurnosnog zaključavanja.

Iako je preporuka zabilježena, nije proglašena ozbiljnom sigurnosnom prijetnjom i nije izdana obvezna direktiva o sigurnosti (AD).

Isti dizajn koristi se na Boeing 787-8, uključujući zrakoplov Air Indije VT-ANB koji se srušio. Budući da je bilten bio samo preporuka, Air India nije provela dodatne preglede.

"Pitam se znači li to da se sklopka može prebaciti jednim potezom i prekinuti dovod goriva? Ako je sigurnosni mehanizam deaktiviran, što se točno događa? Može li se sklopka sama prebaciti? Ako da, to je vrlo ozbiljno. Ako ne, to treba jasno objasniti", kaže Pruchnicki.

No neki stručnjaci nisu uvjereni da je to ključni element.

"Nikada nisam čuo za ovaj bilten. Niti sam čuo da su se piloti žalili na te sklopke – a oni obično vrlo brzo reagiraju. Treba to istražiti jer se spominje, ali možda je u pitanju sporedna stvar", kaže Goelz.

Bivši istražitelj iz indijskog Ureda za istrage zrakoplovnih nesreća (AAIB), Kishore Chinta, pita se može li elektronička jedinica zrakoplova aktivirati prekidače bez ručnog pomicanja pilota. "Ako je do isključivanja došlo elektroničkim putem, to je vrlo zabrinjavajuće".

Izvješće također navodi da su uzorci goriva iz spremnika za punjenje bili zadovoljavajući. Stručnjaci su ranije spekulirali da bi zagađenje goriva moglo biti uzrok kvara oba motora. Zasad nije izdano nikakvo upozorenje za Boeing 787 ni za njegove motore GE GEnx-1B, a mehanički kvar je privremeno isključen.

Također je utvrđeno da je iz trupa izbačena tzv. RAT turbina (Ram Air Turbine), što je jasan znak ozbiljnog kvara sustava, a stajni trap nije bio uvučen, piše BBC.

RAT je mala turbina koja se automatski izvlači iz trupa kada oba motora izgube snagu ili svi hidraulični sustavi padnu ispod kritične razine, kako bi omogućila osnovno napajanje sustava u hitnim slučajevima.

"Izvlačenje RAT turbine snažno potvrđuje da su oba motora otkazala", kaže Pruchnicki.

Jedan Boeing 787 pilot objasnio je zašto vjeruje da stajni trap nije bio uvučen: "Svaki put kad poletim s 787-icom, pažljivo pratim uvlačenje stajnog trapa. Do trenutka kada povučemo ručicu, obično smo već na visini od oko 200 stopa, a cijeli proces uvlačenja završi do 400 stopa – za svega osam sekundi zahvaljujući snažnom hidrauličkom sustavu".

Prema njegovim riječima, pilot nije imao vremena razmišljati. „Kad oba motora otkažu i avion počne padati, ne možete ostati pribrani. Ne razmišljate o trapu, nego o jednom – gdje mogu sletjeti. A ovdje jednostavno nije bilo dovoljno visine".

Srušio se zrakoplov u Indiji Foto: screenshot/Platforma X

Istražitelji zaključuju da su piloti pokušali reagirati, ali sve se odvilo prebrzo.

"Motori su prvo ugašeni, zatim ponovno pokrenuti. Piloti su shvatili da gube potisak – vjerojatno su prvo pokušali ponovno pokrenuti lijevi, a zatim desni motor", kaže Pruchnicki.

"Ali desni motor nije imao dovoljno vremena da se stabilizira, a potisak je bio nedovoljan. Oba su motora na kraju postavljena u položaj 'run', ali s lijevim prekasno ugašenim i desnim presporo oporavljenim – bilo je prekasno", analizira BBC.