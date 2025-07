Gdje se rađati (ne)isplati? Vino, med, lančić pa sve do 14.000 eura: Ovo su demografske mjere u gradovima i općinama

Uz izdašne potpore za rođenje djeteta, koje su gotovo standard, hrvatski gradovi i općine i nizom drugih mjera - od nagrada za sklapanje braka preko sufinanciranja potpomognute oplodnje do poklon paketa - nastoje utjecati na demografske prilike i pomoći roditeljima.

Tako mala općina Ervenik u Šibensko-kninskoj županiji, koja ima oko 800 stanovnika, sklopljeni brak nagrađuje s 1.000 eura po ženiku, a Dugopolje, općina u zaleđu Splita, mladencima daje poklon od 660 eura, otkrivaju podaci o demografskim mjerama u 2025., koje sedmu godinu za redom prikuplja Ministarstvo demografije i useljeništva.

Ti su podaci reprezentativni, jer je na upite o demografskim mjerama odgovorilo 569 od 575 općina, gradova i županija, to ih nije učinilo samo šest: Bale-Valle, Civljane, Staro Petrovo Selo, Trpanj, Tučepi i Krapinske Toplice.

Potpore kroz tri, pet, devet godina, do gotovo 14.500 eura

Uz potpore za rođenje djeteta, dio općina i gradova, posebno na otocima, daje potpore djeci i dok ne navrše određenu dob.

Tako općina Milna, u kojoj potpora za prvo dijete iznosi 670 eura, a za drugo 930, za tu djecu do navršene treće godine života mjesečno uplaćuje 70 eura, za treće 80, a za četvrto i svako slijedeće 100 eura.

U općini Vela Luka roditelji trećeg djeteta imaju pravo na stalnu mjesečnu pomoć od 66,36 eura za razdoblje od pet godina, ukupno 3981 euro. Roditelji četvrtog i svakog slijedećeg djeteta dobivaju mjesečnu pomoć od 132,72 eura.

Komiža, koja za prvo dijete daje potporu od 650 eura, za drugo 1.300, a za treće, četvrto i peto po 1.600 eura, daje stalnu mjesečnu naknadu za treće i svako naredno dijete kroz devet godina u ukupnom iznosu od 14. 364 eura.

Uz to što daje potporu od 531 eura po djetetu, neovisno radi li se o prvom ili petom, roditelji od Grada Petrinje dodatno dobivaju 271 euro, pod uvjetom da ostanu još godinu dana živjeti u tom gradu.

Općina Pučišća na Braču daje godišnju potporu za djecu od 500 eura, zaključno do navršene treće godine djetetova života.

Grad Vis već deset godina isplaćuje jednokratnu naknadu u prvoj godini djetetova života, te stalnu mjesečnu pomoć do 10. godine života za svako treće i slijedeće dijete, koliko, ne navodi.

Pleternica pak daje potporu od 13,27 eura mjesečno za djecu do 12 godina starosti, a Rugvica 40 eura godišnje za svako dijete od 2. do 18 godine, a 400 eura mjesečne potpore za djecu koja nisu upisana u vrtić zbog psihofizičkog stanja.

Briga za bolesnu i djecu s teškoćama u razvoju

Nema ih puno, no neki gradovi i općine novčano pomažu djecu s teškoćama u razvoju i podupiru njihove roditelje, poput Pazina i Ferdinandovca, ali i Gospića koji roditeljima/skrbnicima takve djece isplaćuje 650 eura jednom godišnje.

Grad Ilok sufinancira troškova prijevoza na redovne terapije djece s invaliditetom, a općina Petrijanec podmiruje troškove rada s djecom s teškoćama u razvoju, osigurava jednokratne pomoći za liječenje i sudjeluje u nabavi zdravstvenih pomagala.

Pratnju roditelja djeteta u bolnici, Varaždin sufinancira sa 27 eura po danu, a i Ludbreg navodi da daje naknadu za smještaj roditelja za pratnju djeci u bolnici, no ne navodi koliku.

Općina Rovišće u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji pak sufinancira polovicu troškova radnih terapeuta i logopeda.

Sufinanciranje medicinski potpomognute oplodnje

Svjestan da se sve veći broj parova nosi s problemom neplodnosti, dio općina i gradova odlučio se sufinancirati medicinski potpomognutu oplodnju, a među njima su Bakar, Varaždin, te Rijeka koja sufinancira polovicu ukupnih troškova, najviše od 2.000 eura.

Istim iznosom, neovisno o dobi žene, taj postupak sufinancira i Biograd na Moru, dok Sisak daje upola manje, do 1.000 eura.

Na popisu onih koji su se odlučili na ovaj vid pomoći roditeljstvu su i Baška na otoku Krku, Bjelovar, Kolan, Komiža, Lopar, Medulin, Novalja, Novigrad Podravske, Samobor, Podbablje, Stari Grad i Šolta.

Pomoć trudnicama

Tečajeve za trudnice sufinancira niz općina iz Primorsko-goranske županije, poput Ravne Gore, Delnica, Dobrinja, Fužina, Kraljevice, Jelenja, općine koja daje i 500 eura za prehranu novorođenčadi.

Općina Vinodolska pak jednokratno daje 200 eura svakoj trudnici koja prebivalište u toj općini ima najmanje godinu dana. S jednokratnih 300 eura, trudnicama pomaže Crikvenica, a Ilok daje bonove za dojilje. Tečajeve za trudnice, putem patronažne službe i grupe za potporu dojenja, održavaju Istarski domovi zdravlja.

Ilustracija - Beba Foto: Getty Images

Vino, med i zlatni lančići

Poklon pakete za novorođenčad u najrazličitijim kombinacijama dijele brojne općine i gradovi, a među zagorskim općinama pritom su omiljeni zlatni lančići i privjesci.

Zlatni privjesak i prigodnu kutijicu daje općina Lobor, koja za prvo dijete daje i potporu od 435 eura. Do 130 eura vrijednosti općina Mače daruje novorođenče zlatnim privjeskom, bodyjem i sl., a zlatni privjesak dodjeljuje i općina Mihovljan.

Đurđevac pak za rođenje djeteta, neovisno radi li se o prvom ili petom, daje potporu od 200 eura, ali uz dar u naravi, butelju vina i teglicu meda.

Za ponešto drugačiji pristup odlučila se Konjščina, pa dijete koje ponese ime zaštitnika tamošnje župe sv. Dominika, dobiva naknadu od 1.000 eura, a uz to na primanju kod načelnice svako novorođenče dobiva poklon paket od 150 eura.

Nekolicina gradova mislila je još dugoročnije pa je poklon paketima dodala slikovnicu i članstvo u knjižnici, poput općine Mali Bukovec ili pravo na iskaznicu Kultura+ za treće, četvrto i svako slijedeće dijete poput Požege, osiguravajući im tako besplatan pristup kulturnim sadržajima i gradskoj knjižnici, kazalištu i muzeju. Besplatne članarine u knjižnici daju i Zabok i Prelog.

Ponekad je dobro roditi se prvi

Prvorođeno dijete u kalendarskoj godini Virovitica daruje poklon paketom u vrijednosti 500 eura, a Vukovar u vrijednosti 200 eura.

Za prvo dijete u obitelji Slavonski Brod osigurava opremu vrijednu 700 eura i božićnice od 100 eura za djecu rođenu u tekućoj godini.

Općina Peteranec od prošle godine svako novorođeno dijete daruje s poklon bonom u vrijednosti 250 eura, ali ne isplaćuje uobičajene potpore za rođenje djeteta.

Na poduljem popisu općina i gradova koje daju poklon pakete novorođenoj djeci različitog sadržaja i vrijednosti su i Selca, Bedenica, Bakar, Jalžabet, Delnice, Brinje, Kanfanar.

Hrana za novorođenčad

Dio općina i gradova roditeljima pomaže i 'pokrivajući' dijelom ili u cijelosti troškove prehrane za novorođenčad, s tim da se neki, poput Zagreba, pritom rukovode medicinskom indikacijom ili socijalnim uvjetima, poput Umaga koji godišnje daje 840 eura potpore za prehranu dojenčeta za obitelji u siromaštvu.

Ako su ispunjeni uvjeti prema odluci o socijalnoj skrbi, Rovinj mjesečno daje 100 eura za hranu za novorođenčad, dok Karlovac pokriva trošak adaptiranog dojenačkog mlijeka do godine starosti djeteta. Istarska općina Kršan za hranu za dojenčad daje 55 eura mjesečno do šest mjeseci djetetovog života, dok Labin sufinancira dohranu do 12 mjeseci.