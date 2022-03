U utorak su na ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog pokušali izvršiti atentat.

Oleksij Danilov, tajnik ukrajinske službe nacionalne sigurnosti priopćio je da je elitna skupina ''Kadirovici'' pokušala ubiti ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, ali su spriječeni.

An assassination attempt on Volodymyr Zelenskyy, prepared by an "elite group of Kadyrovtsi (Kadyrov's thugs)," has been prevented in Kyiv Oblast, @NSDC_ua secretary Oleksiy Danilov said. They were terminated.

— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) March 1, 2022

Naime, Ramzan Kadirov je poznati čečenski ratnik.

Podsjetimo, u emotivnom obraćanju Zelenskog prije par dana, ukrajinski predsjednik je rekao da je on meta broj jedan, a da je njegova obitelj druga meta.