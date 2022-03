Nakon što je američki predsjednik Joe Biden osudio Putina i invaziju na Ukrajinu te zaprijetio oligarsima, dopisnik Al Jazeere Ivica Puljić za Dnevnik Nove TV govorio je o reakcijama i mogućem Putinovu odgovoru.

Američki predsjednik Joe Biden u svom je prvom govoru o stanju nacije osudio Putina i invaziju na Ukrajinu, zaprijetio je oligarsima, najavio da će zatvoriti američko nebo za ruske zrakoplove... O reakcijama u SAD-u za Dnevnik Nove TV govorio je dopisnik Al Jazeere Ivica Puljić.

"Reakcija na to je akcija s američke strane: američko nebo je zatvoreno. Iz administracije Savezne avijacije rečeno je ako bilo kakva ruska letjelica - zrakoplov, helikopter, čarter ili privatni let, državni zrakoplov uđe u američki zračni prostor, bit će presretnut, odnosno spustit će ga na zemlju američki borbeni avion", kazao je Puljić te dodao kako tu nema šale.

Ministarstvo pravosuđa SAD-a poduzima sve u borbi unutar sankcija, u borbi protiv ruskih moćnika, odnosno bogatih obitelji bliskih Putinu. Tako je ministar pravosuđa Merrick Garland rekao da neće "ostaviti kamen na kamenu u naporima da istraže, uhite i procesuiraju one čija kaznena djela omogućuju ruskoj Vladi da nastavi taj nepravedni rat".

Ministarstvo je formiralo posebnu ekipu koja će se baviti tim stvarima. Najavljene su i nove sankcije, ne samo za Rusiju nego i Bjelorusiju.

"Čini se kao da se obistinjuju riječi predsjednika Bidena od sinoć kada je rekao za Putina da i ne zna što će ga snaći", kazao je Puljić.

Biden je dao do znanja i da su Amerika i Europa saveznici. Kazao je: "Mi smo spremni". Na pitanje što znače te poruke, Puljić je odgovorio kako to znači da će biti vojno spremni.

Stvara se veliki vojni savez

"I danas je predsjednik Biden odgovorio na nekoliko pitanja vezanih za Europu. Na pitanje hoće li Ukrajina biti primljena u NATO savez, on je odgovorio da to pitanje treba uputiti NATO savezu, a ne njemu. Hoće li Amerika otvoriti stalne vojne baze primjerice u Poljskoj ili nekim drugim istočnoeuropskim zemljama - također je odgovorio da odgovor treba tražiti u NATO-u", pojasnio je te zaključio kako se očigledno razgovara o svim tim temama.

Biden ne isključuje ni mogućnost da se ruska nafta isključi i da i to dođe pod sankcije - samo osam posto američkog uvoza sirove nafte dolazi iz Rusije.

Stvara se jedan veliki vojni savez, uz NATO, sada je to sve ojačano, zaključio je dopisnik Al Jazeere te istaknuo kako je Putin učinio ono što nijedan američki predsjednik nije uspio, a to je da natjera Njemačku da izdvoji dva posto za obranu, što je uvjet za NATO savez.

FOTOGALERIJA Potresni prizori iz Ukrajine: Sa samo nekoliko vrećica i ruksakom ljudi bježe od rata

Britanski premijer: ''Smatram da se ruske operacije u Ukrajini mogu nazvati ratnim zločinima''

"Gradi se jedna velika alijansa, nešto će biti jedan veliki bedem u istočnoj Europi i to će biti ta granica, to će biti granica koja kaže ako ijedan korak neki od ruskih vojnika učini preko tog bedema, onda znamo što to znači - rat", pojasnio je Puljić.

Putinov odgovor mogao bi biti eskalacija na ukrajinskoj bojišnici, uvođenje novih naoružanja, kazao je Puljić te podsjetio na riječi ruskog šefa diplomacije Lavrova koji prijeti nuklearnim ratom.

"Putinu ništa nije ostalo nego da nastavi prijetiti i povuče sa sobom Bjelorusiju na dno", naglasio je Puljić te kazao kako je prije sat vremena Opća skupština UN-a usvojila rezoluciju kojom se osuđuje Rusija i traži njezino povlačenje iz Ukrajine.

Od 193 članice, 141 zemlja je rekla da se povuku, a pet ih je bilo protiv: Rusija, Bjelorusija, Sjeverna Koreja, Sirija i Eritreja te 35 suzdržanih.

Sve zemlje jugoistoka Europe, od Srbije do Bosne i Hercegovine su bile su za rezoluciju kojom se osuđuje Rusija.

Rat u Ukrajini iz minute u minutu pratite >>OVDJE.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr