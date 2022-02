Počeo je i šesti dan ruske invazije na Ukrajinu. Višesatni pregovori nisu urodili plodom i bit će nastavljeni idućih dana. U dramatičnom obraćanju predsjednik Volodimir Zelenski kazao je da će zbog zločina nad civilima u Harkivu Rusija odgovarati pred međunarodnim sudom.

Tijek događaja pratite iz minute u minutu:

1:28 Iz tvrtke za satelitske snimke Maxar Technology kažu da su ranija izvješća koja pokazuju da je kolona ruskih oklopnih vozila i teknova koja napreduje prema Kijevu duga 17 milja (27 km) netočna.

Prema Maxaru, konvoj se zapravo proteže oko 40 milja (64 km).

Tvrtka je dodala da nove slike također prikazuju kopnene trupe i napadne helikoptere u južnoj Bjelorusiji, manje od 30 kilometara od granice s Ukrajinom, javlja BBC.

1:17 Napad ruskim balističkim projektilima uništio je tri stambene zgrade u Kijevskoj oblasti - u Vasilkivu, Biloj Cerkvi i Kalynivki, priopćilo je Ministarstvo unutarnjih poslova.

1:12 Eksplozije odjekuju i u blizini zračne luke Kherson.

1:08 Alžirska državna tvrtka za naftu i plin spremna je dodatno isporučiti plin u EU iz svog viška, u slučaju pada opskrbe plinom zbog ruske invazije Ukrajine.

Izvršni direktor Sonatracha Toufik Hakkar rekao je da bi se neispunjeni kapaciteti na plinovodu Transmed koji povezuje Alžir s Italijom mogli iskoristiti za povećanje opskrbe. Alžirski plin čini oko 11 posto europskog uvoza plina.

00:57 Po Glavnom stožeru ukrajinskih Oružanih snaga, Rusija planira uključiti bjelorusku vojsku u svoj rat, kako bi dodatno pritisnula ukrajinsku obranu na granici.

00:39 Najmanje devet civila ubijeno je u ruskim raketnim napadima u ponedjeljak na ukrajinski grad Harkiv, rekao je gradonačelnik Igor Terekhov. Među stradalima je i troje djece.

Terekhov je kazao i da su četiri osobe izašle iz skloništa po vodu te su ubijene. Obitelj od dvoje odraslih i troje djece živa je izgorjela u svom automobilu, rekao je. Još 37 osoba je ozlijeđeno. Gradska uprava Harkiva dala je iste brojke, piše CNN.

00:35 Britanski premijer Boris Johnson obećao je da će Velika Britanija "nastaviti s maksimalnim pritiskom" na Rusiju. Djelovanje Ujedinjenog Kraljevstva i njezinih zapadnih saveznika osigurat će da Vladimir Putin "osjeti posljedice svojih postupaka", rekao je Johnson.

"Mi govorimo jednim glasom kada kažemo - Putin mora propasti." Johnson je to izjavio uoči službenog posjeta Poljskoj i Estoniji, gdje će se sastati s čelnicima NATO-a i posjetiti britanske trupe.

Rekao je da su obje zemlje "akutno pogođene" ruskom invazijom. "Imamo zajedničke vrijednosti koje je važnije nego ikad zaštititi, jer se humanitarna situacija pogoršava", rekao je novinarima.

00:22 U Ukrajini je zabilježeno najmanje 406 civilnih žrtava, uključujući najmanje 102 ubijena samo u proteklih nekoliko dana, rekao je u ponedjeljak podtajnik Ujedinjenih naroda za humanitarna pitanja i koordinator hitne pomoći Martin Griffiths, pozivajući se na podatke iz Ureda Visokog povjerenika UN-a za ljudska prava.

00:20 Ruski predsjednik Vladimir Putin zabranio je u ponedjeljak Rusima da iznose devize izvan zemlje, u pokušaju da stabilizira vrijednost rublje koja je povijesno potonula nakon uvođenja sankcija.

Odluka o zabrani iznošenja deviza stupa na snagu u utorak, objavio je Kremlj.

Uz to, ruski izvoznici će 80 posto svojih deviznih prihoda morati pretvoriti u rublje i održavati takav omjer i u buduće.

Ove dramatične mjere nastojanje su da se rusko gospodarstvo obrani od zapadnih sankcija, uvedenih nakon ruske invazije na Ukrajinu.

SAD, EU i druge zemlje isključile su Rusiju iz globalnog sustava plaćanja SWIFT i blokirale sve transakcije ruske središnje banke. Time se žele neutralizirati goleme ruske devizne rezerve, nagomilane zadnjih godina zahvaljujući prihodima od prodaje nafte.

Prodaja deviza jedno je od glavnih oruđa kojom se zemlje koriste kad žele osnažiti domaću valutu. Rublja se strmoglavila u odnosu na euro i dolar čim su se u ponedjeljak otvorile burze.

Zapadne sankcije već su prisilile rusku središnju banku da oštro digne kamate, s 10,5 na 20 posto, kako bi suzbila inflaciju.

00:15 Ukrajinska veleposlanica u SAD-u Oksana Markarova rekla je da je Rusija danas koristila zabranjeno termobarično oružje, tzv. vakuumsku bombu. Više pročitajte >>OVDJE.

00:01 Objavljeni su satelitski snimci ruskog vojnog konvoja na periferiji Kijeva koji se protezao najmanje 15 km, ponegdje i u četiri reda.

