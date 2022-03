Ruski napad na Ukrajinu ušao je u 23. dan. Rusija nastavlja s bombardiranjem gradova i civila. Stravične snimke obilaze svijet, a pod neprijateljskom paljbom su bili i spasioci u Mariupolju. U petak bi američki predsjednik Joe Biden trebao telefonski razgovarati s kineskim kolegom Xi Jinpingom.

Tijek događaja iz minute u minutu pratite u nastavku:

10:20 Više od dva milijuna izbjeglica ušlo je u Poljsku iz Ukrajine od početka invazije, priopćila je poljska granična straža.

Većina onih koji su pobjegli su žene i djeca. Ranije je glasnogovornik UN-ove Agencije za izbjeglice rekao da postoji zabrinutost u Poljskoj da zemlja "počinje dosezati prelomnu točku u pogledu brojki".

Matthew Saltmarsh, voditelj vijesti i medija u Agenciji UN-a za izbjeglice, rekao je da bi napad na postrojenje za održavanje zrakoplova u Lavovu jutros mogao uzrokovati daljnji priljev izbjeglica koje idu prema granici. Lavov je nedaleko od poljske granice i mnogi Ukrajinci su hrlili u grad radi relativne sigurnosti.

"Ako vidimo više sukoba u i oko Lavova, postoji velika opasnost da će se više ljudi uputiti posebno prema poljskoj granici koja je blizu tog grada", rekao je Saltmarsh.

10:12 Ruska vojska sve više napada civilne objekte u Ukrajini, dok istodobno pada moral ruskih vojnika, rekao je u četvrtak visoki američki obrambeni dužnosnik. Kako je Pentagon analizirao rusku vojsku u Ukrajini pročitajte >>OVDJE.

10:02 Turska bi mogla biti prva država koja je uspjela dogovoriti susret ruskog i ukrajinskog predsjednika. Razmatra se sastanak u Istanbulu ili Ankari. Putin je turskom predsjedniku rekao svoje zahtjeve za mirovni sporazum, koji se dijele u dvije kategorije. >>Opširnije

9:47 Jedna osoba je ubijena nakon što je jutros granatirana višekatna obrazovna zgrada u gradu Harkivu na istoku zemlje, priopćila je ukrajinska državna služba za hitne slučajeve.

Još 11 osoba je ozlijeđeno, a još jedna osoba je zarobljena u ruševinama. Granate su danas također pogodile istočni grad Kramatorsk, pri čemu su dvije osobe poginule, a šest ih je ranjeno, rekao je guverner Pavlo Kirilenko.

9:12 Jedna osoba je poginula, a četiri su ozlijeđene u požaru u stambenoj zgradi u okrugu Podilski u Kijevu u petak, priopćila je ukrajinska hitna služba.

Požar je izbio nakon što su ostaci oborene rakete pogodili peterokatnicu, priopćila je služba.

Prva dojava o požaru zaprimljena je u 8:04 sati po lokalnom vremenu, stoji u priopćenju. Vatrogasci su po dolasku uočili da gori od prvog do trećeg kata. Trenutno je u toku gašenje požara.

Prema preliminarnim informacijama, 12 osoba je spašeno, a 98 osoba je evakuirano, priopćila je služba.

9:11 Rusija je u petak ujutro ispalila šest projektila prema gradu Lavovu, priopćile su ukrajinske oružane snage.

Projektili su najvjerojatnije bili krstareće rakete ispaljene iz ratnih zrakoplova iznad Crnog mora, stoji u priopćenju na Facebooku. Dvije su presreli sustavi protuzračne obrane, dodaje se u priopćenju.

9:10 Njemački kancelar Olaf Scholz upozorio je u četvrtak navečer da se ne smije izjednačavati Rusija i ruski narod s predsjednikom Vladimirom Putinom.

"Nije ruski narod donio kobnu odluku da napadne Ukrajinu. Ovaj rat je Putinov rat", rekao je Scholz na događaju koji je organizirala Zaklada Friedrich Ebert u čast socijaldemokratskog političara Egona Bahra povodom stote godišnjice njegova rođenja.

"Ovo razlikovanje je važno. Važno je kako se ne bi ugrozilo pomirenje između Nijemaca i Rusa nakon Drugog svjetskog rata", naglasio je Scholz. Također je važno za zajednički život s Rusima i Ukrajincima u Njemačkoj.

"I važno je pokazati jednu stvar hrabrim Rusima i Ruskinjama koji izlaze na ulice uz velike osobne rizike prosvjedujući protiv Putinovog agresivnog rata: Niste sami. Mi smo uz vas", rekao je. Dodao je da je "ta druga Rusija temelj njemačko-ruskih odnosa u budućnosti".

9:07 Australska vlada u petak je uvela sankcije protiv dvojice ruskih oligarha s poslovnim interesima u toj zemlji, nakon što se našla suočena s pitanjima zašto su Oleg Deripaska i Viktor Vekselberg izostavljeni iz ranijeg kruga mjera u odgovoru na rusku invaziju na Ukrajinu.

9:01 Ukrajina još drži ključna područja zemlje koja Rusija pokušava zauzeti, rekao je u petak ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, dok traju višetjedni neprekidni ruski napadi.

Ukrajinski vojnici odgovorili su na svaki napad ruskih postrojba, rekao je Zelenski u videoporuci objavljenoj na Telegramu.

Zelenski je rekao da stanovnici gradova pod opsadom ruskih snaga poput Mariupolja na jugu, Harkiva na istoku i Černihiva na sjeveru, neće ostati napušteni. Od vojske do crkve, svi čine sve što mogu za ukrajinski narod, rekao je predsjednik i obećao: "Bit ćete slobodni".

Također je zahvalio američkom predsjedniku Joeu Bidenu na njegovoj "novoj i učinkovitoj" pomoći. Zelenski je obećao poduzetnicima olakšice poput manje birokracije i beskamatne zajmove za vrijeme oružanog sukoba.

7:44 Na društvenim mrežama se javio gradonačelnik Lavova te je napisao da je jutros nekoliko projektila pogodilo pogon za održavanje zrakoplova i uništilo zgradu.

Za sada nema prijavljenih žrtava.

7:43 Rusija postavlja zonu zabranjenog leta iznad ukrajinske regije Donbas, javila je novinska agencija Interfax.

Proruski separatistički dužnosnik u Donjecku rekao je da je iznad regije Donbas uspostavljena zona zabranjenih letova, prenosi ruska novinska agencija.

Regija, koja je dio istočne Ukrajine, sastoji se od Donjecka i Luganska. Djelomično ih kontroliraju proruski separatisti, koji te regije definiraju kao Narodnu Republiku Donjeck i Narodnu Republiku Lugansk.

7:41 Vidio se dim i čula se eksplozija u sjevernom dijelu Kijeva, rekao je Reutersov očevidac.

Još nema službene potvrde o napadu.

7:10 U telefonskom razgovoru s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom turski predsjednik Tayyip Erdogan ponovio je svoju ponudu da ugosti njega i ukrajinskog čelnika Volodimira Zelenskog na razgovorima u Istanbulu ili Ankari, prema njegovom uredu.

U priopćenju koje je objavila uprava za komunikacije turskog predsjedništva Erdogan je rekao kako se nada da će trajni prekid vatre "otvoriti put dugoročnom rješenju" i naglasio važnost diplomacije.

VIDEO Pogledajte kako izgleda razrušeno kazalište u Mariupolju: Pod neprijateljskom vatrom bili su i spasioci

Predsjednik Odbora za obranu uoči sastanka o padu drona: "Bitno je kakva je zaštita Hrvatske, ali i cijelog NATO-a"

7:09 Zapadni dužnosnici izrazili su neizvjesnost oko toga hoće li Rusija izvršiti kopneni napad na Kijev jer napredovanje njezine vojske na ukrajinski glavni grad ostaje "zaglavljeno".

Zauzimanje Kijeva prije se smatralo glavnim ciljem ruskih snaga, ali konvoj tenkova uglavnom je zaustavljen izvan grada više od dva tjedna usred žestokog otpora ukrajinskih vojnika.

"Loše prosuđeni kopneni napad na grad tako dobro pripremljen kao što je Kijev sa stvarno odlučnim i predanim braniteljima bio bi vrlo skup posao", rekao je jedan dužnosnik.

"Mislim da dolazi točka u kojoj čak i Rusija mora računati troškove žrtava."

Također se izvijestilo da je zapadni dužnosnik rekao: "Postoji pitanje namjerava li Moskva sada pokušati napasti Kijev ili ne."

Dodali su: "Moramo pričekati i vidjeti što će se dogoditi s Kijevom."

"Ako je u potpunosti opkoljena, pokušava li je Rusija napasti ili je pokušava zadaviti ili koja je namjera Rusije?"

7:05 Ruske snage napravile su nekoliko poteza u posljednjem danu, prema višem dužnosniku američkog ministarstva obrane.

Rekli su da nisu vidjeli granatiranje tijekom 24 sata - iako je ovo ažuriranje objavljeno prije nego što su se čule eksplozije u Lavovu u posljednjih nekoliko minuta.

Mornarička aktivnost viđena je u sjevernom Crnom moru kod obale Odese, koja se priprema za ruski napad, piše Sky News.

Međutim, dužnosnik je rekao da nisu vidjeli "neposredne znakove" amfibijskog napada na lučki grad, koji je ključna meta za Rusiju jer bi prekinuo veći dio ukrajinske trgovine.

SAD je rekao da ima neke anegdotske dokaze da ruski moral opada.

"Nešto od toga je, vjerujemo, funkcija lošeg vodstva, nedostatka informacija koje vojnici dobivaju o svojoj misiji i ciljevima, i mislim da je razočaranje zbog žestokog otpora kao što je to bilo", rekao je dužnosnik.

7:03 Pogođena je zgrada pored zračne luke Lavov, rekao je gradonačelnik Lavova.

"Projektili su pogodili područje u blizini zračne luke Lavov. Trenutno ne mogu reći lokaciju, ali definitivno nije zračna luka. Oštećeni su prozori na zgradama autoprijevoznika. Situacija na terenu se razjašnjava i naknadno ćemo ažurirati", naveo je.

Ako se potvrdi kao ruski raketni napad, ovo je najbliže povijesnom gradu Lavovu što su oni pogodili od početka rata prije tri tjedna.

Not the clearest video but smoke seen rising from airport direction: pic.twitter.com/xif6MtDPoP