Zapadni vođe i sigurnosne agencije troše ogromna resursa kako bi se "uvukle" u glavu Vladimira Putina. Čini se uzaludno, počinje svoju analizu zadnjeg Putinova govora CNN.

Taman kad je Zapad pomislio da ruski rat u Ukrajini gubi na snazi, Putin je poslao bombe na rodilišta i skloništa u kojima se skrivaju djeca.

Slabo napredovanje ruskih trupa navelo je Zapad da se upita: Jesu li ruski ratni napori zastali ili se samo radi o pregrupiranju?

Vladimir Putin je u srijedu navečer održao zapaljivi govor u staljinističkom stilu. Ruse koji se protive ratu nazvao je izdajicama. Stručnjaci su govor protumačili kao znak da Putinu ne ide sve po planu. Neke je i zabrinuo. Misle da bi ruski vladar, suočen s neuspjehom u Ukrajini, na svaki znak otpora u zemlji mogao krenuti još silovitije.

Iako neki Rusi podupiru rat, mnogi drugi prosvjeduju na ulicama, svjesni da će ih odmah okružiti naoružana policija, čak i kad je riječ o najmirnijim prosvjedima. Masovni prosvjedi u Rusiji su ilegalni, a sad je i vrijeđanje vojske protuzakonito. Unatoč tome, mnogi prosvjeduju.

Strah od nemira i živa sjećanja na gulage

Putin, koji je godinama uživao veliku potporu u Rusiji, sada se koristi zastrašivanjem. Iz njegova zadnjeg govora dalo se naslutiti - oni Rusi koji nisu uz njega su izdajice. Jezive su to riječi u zemlji u kojoj su još svježa sjećanja na gulage i masovne političke progone, navodi CNN.

U govoru je spominjao i "petokolonaše" Ruse, za koje kaže da "u svojim glavama žive na Zapadu". Naveo je kako su oni sredstvo kojim Zapad pokušava uništiti Rusiju. Narugao im se da ne mogu živjeti bez kamenica i rodne slobode.

"Ali svi će znati razlikovati prave domoljube od ološa i izdajica i ispljunuti ih kao mušice koje slučajno dolete u usta, ispljunuti na pločnik", govorio je Putin.

Za Tatjanu Stanovajevu, osnivačicu tvrtke za političku analizu R. Politik, Putinov govor dokazao je da je vođin plan ispao iz kolosijeka.

"Čini mi se da se Putinu sve počinje rušiti. Ovaj njegov govor pokazuje očaj, jake emocije, nemoć", napisala je na kanalu Telegram.

Dodaje da Putin gubi i na popularnosti.

"Ovo je početak kraja. Da, on će i dalje nastaviti s represijom, zatvarati ljude, ali to je već sad bez budućnosti. Sve će se raspasti", dodala je.

"Njegov svijet odvija se u njegovoj glavi"

Elisabeth Braw, viša suradnica American Enterprise Instituta, kaže kako govor pokazuje da je Putin postao izoliran.

"Sve što smo vidjeli od početka rata rezultat je čovjeka čiji se cijeli svijet odvija u njegovoj glavi", rekla je za CNN i podsjetila kako se Putin distancirao od svega za vrijeme pandemije. Izolaciju su produbile i zapadne sankcije. Smatra kako je Putin vjerojatno iznenađen i ljutit njihovom oštrinom te da se boji mogućih nemira. Svojevrsno je poniženje zemlje, rekla je, što ljudi gledaju da im se McDonald's zatvara te što trče u IKEA-u prije nego što i ta tvrtka napusti zemlju.

"To je i ponižavajuće, ali i zastrašujuće, ako razmišljaš o potencijalnim reakcijama Rusa kad jednom sva ta dobra postanu nedostupna", dodaje Braw.

Putinovo obraćanje došlo je nakon zaključka britanskog ministarstva obrane da invazija uglavnom stoji na svim frontovima, uz velike gubitke, te da je ukrajinski otpor postojan i koordiniran.

I jedan američki dužnosnik u ponedjeljak je rekao nešto slično - da u velikim gradovima ruske snage tijekom vikenda nisu postigle značajniji napredak.

To je, piše CNN, možda optimistično gledanje na stvari jer je ruska vojska u svakom pogledu moćnija od ukrajinske, a svako odugovlačenje je vjerojatnije taktiziranje prije nego povlačenje.

Rat već sad traje koliko i aneksija Krima

No, Rusija je 2014. anektirala Krim za tri tjedna, koliko dosad već traje ovaj rat. Ukrajinski otpor u kombinaciji s oružjem koje im šalje Zapad veći je nego što je Putin zamislio, navode stručnjaci.

U izvješću britanskih obavještajnih službi objavljenom u utorak navodi se kako je Putin zvao pojačanja iz cijele zemlje, s istoka, ali i iz Ruske pacifičke flote te privatnih vojnih kompanija, Sirije...

Braw misli da je zastoj vjerojatno rezultat promišljanja o idućim koracima.

"Rusija je vjerojatno računala na brz uspjeh, koji se nije dogodio. Bore se protiv ujedinjenijih i uvježbanijih ukrajinskih boraca nego što su očekivali. Pa su krenuli na brutalniji plan B. Ali Ukrajinci se i dalje drže dobro, vraćaju svoje gradove, nedavno su oslobodili zarobljenog gradonačelnika. No ako ni to ne funkcionira, koji je plan C?" pita se.

Ukrajinski otpor stavio je Ukrajinu u bolju poziciju za pregovore s Putinom nego što su bili na početku rata. Putin ne želi izgubiti još vojnika.

"Ako se Rusija vrati iz Ukrajine s desetkovanom vojskom, očito je da su slijedili pogrešnu strategiju", zaključuje.

