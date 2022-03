Na meti ruske vojske jučer se našlo i Dramsko kazalište u Mariupolju. Prema lokalnim medijima, u zgradi je u trenutku granatiranja bilo 1000 ljudi koji su se ondje sklonili, a onda su završili pod ruševinama. Još uvijek je nepoznat broj stradalih.

Ruske snage bombardirale su jučer kazalište u kojem su se sklonili civili u okruženom lučkom gradu Mariupolju. Serhij Orlov, zamjenik gradonačelnika, rekao je da je tamo bilo 1000 do 1200 civila. Broj stradalih još uvijek nije poznat.

Pod neprijateljskom vatrom našli su se u četvrtak i spasioci i to nakon što su građane pokušali izvući iz ruševina Dramskog kazališta koje su uništili Rusi.

"Ne samo da su Rusi bacili dvije bombe velike snage na civilno sklonište, nego također ne dopuštaju spasiocima da prođu do zarobljenih pod ruševinama", napisali su vojnici AZOV-a na njihovu Telegram kanalu.

Rusija negira da je bombardirala kazalište u kojem su se skrivali civili.

Italija je u četvrtak priopćila da je spremna obnoviti razrušeno Dramsko kazalište.

"Kabinet ministara odobrio je moj prijedlog da ponudim Ukrajini sredstva za njegovu obnovu što je prije moguće. Kazališta svih zemalja pripadaju cijelom čovječanstvu", poručio je talijanski ministar kulture Dario Franceschini.

Italy is ready to rebuild the Theatre of #Mariupol. The cabinet of Ministers has approved my proposal to offer #Ukraine the resources and means to rebuild it as soon as possible. Theaters of all countries belong to the whole humanity #worldheritage pic.twitter.com/FPictnEloy