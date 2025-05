Kontroverzni srpski poduzetnik i glazbeni producent Saša Mirković obratio se putem svojeg TikTok profila nakon što je pretučen u subotu oko podneva ispred hotela Sheraton u središtu Zagreba.

Prema navodima srpskih medija, Mirković i Velibor Popović Pop, menadžer Svetlane Ražnatović Cece, Arkanove udovice, susreli su se na ulazu u hotel, nakon čega je došlo do verbalnog sukoba koji je eskalirao u fizički obračun.

Iz zagrebačke policije su potvrdili da su u subotu u podne zaprimili dojavu da je do sukoba dvojice muškaraca došlo ispred hotela u Ulici kneza Borne te da je jedan od njih prevezen u bolnicu.

"U tijeku je kriminalističko istraživanje i utvrđivanje svih okolnosti događaja", kažu iz PU zagrebačke.

Srpski mediji objavili su snimke na kojima se vidi pretučeni Mirković kako leži na pločniku, neposredno nakon tučnjave. Ubrzo je stigla hitna pomoć i odvezla ga u bolnicu.

Tijekom večeri, Mirković se javio iz bolnice putem videa na svojem TikTok profilu.

"Izašao sam iz automobila i išao ući u hotel, metar i pol od hotela čovjek me udario s leđa. Bio je s Boškom Jankovićem (bivšim srpskim nogometašem), nosili su neke akreditacije, udario me s leđa, pao sam i on me nastavio šutirati u glavu. Stavio sam ruke kako bi se zaštitio", rekao je Mirković.

Dodao je i da je već upozoravao da ti ljudi idu na pokušaj ubojstva te da se to sada ostvarilo.

"Sad pitam ovog tužitelja što je odbio moju prijavu i nije provjerio ništa, jel vam drago što se ljudi ovako maltretiraju i mučki s leđa ubijaju? Ili pokušavaju da se ubiju? To se dogodilo u centru Zagreba ispred hotela Sheraton", kazao je Mirković.

U videu je rekao da je dao iskaz zagrebačkog policiji kao i da se sprema za operaciju jer mu je ruka slomljena na tri mjesta.

"Ruka mi je polomljena na tri mjesta baš zato što sam štitio glavu. Živi i sretni bili. Svi! I sva djeca i svi ljudi na ovom svijetu".

