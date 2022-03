Mnogo djece je ubijeno i ranjeno od početka invazije Rusije na Ukrajinu. U središtu ukrajinskoga grada Lavova postavljena je gomila kolica.

U središtu Lavova postavljena su dječja kolica, javlja Kyiv Independent. Kolica predstavljaju broj ubijene i ozlijeđene djece od početka rata.

Prema podacima Ureda glavnog tužitelja u Ukrajini, dosad je ubijeno 109 djece, a ranjeno je više od 130.

⚡️Strollers have been put in central Lviv on March 18, representing the number of children killed in Russia's war against Ukraine.



According to Prosecutor General’s Office, Russian forces have killed 109 children and injured more than 130 since Feb. 24.



📷 Asami Terajima pic.twitter.com/OGtrIsElHi