Američki predsjednik Joe Biden nazvao je Vladimira Putina ratnim zločincem i izazvao žestoku reakciju ruske strane. Kremlj je takvu retoriku nazvao neprihvatljivom i neoprostivom. Ima li u riječima američkog predsjednika istine, pokazat će i istraga koju je započeo Međunarodni kazneni sud.

Jesu li u Ukrajini počinjeni ratni zločini? Međunarodni kazneni sud to pitanje istražuje, a o tome je mišljenje izrazio američki predsjednik Joe Biden: "Ja mislim da je ratni zločinac."

Dug je put do utvrđivanja odgovornosti za ratni zločin. Međunarodni kazneni sud, koji sudi osobama, pokrenuo je preliminarnu istragu.

"Do toga je došlo tako da je 41 država, među kojima je i Hrvatska, to uputila pred Sud. To znači da je Hrvatska jedna od država koja smatra da se na teritoriju Ukrajine događaju kaznena djela", objasnila je Zlata Đurđević, profesorica Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Utvrde li da je u Ukrajini počinjen ratni zločin, kreće službena istraga, slijede optužnice i raspisivanje uhidbenih naloga. Bude li ruski predsjednik Vladimir Putin jedan od optuženih, preduvjet za suđenje je njegovo izručenje Haagu.

"Ako bi došlo do promjene političke vlasti, kao što smo već imali jednom situaciju u Srbiji, onda bi Rusija mogla izručiti svog bivšeg predsjednika. Mala je vjerojatnost, zapravo nikakva, da bi on mogao biti izručen Sudu dok je na vlasti", rekla je Đurđević.

Schwarzenegger poslao poruku Rusima o ratu u Ukrajini: "Moram vam reći istinu, evo što su vam lagali..."

Zapadni diplomat o pregovorima Ukrajine i Rusije: "Postignut je ograničeni napredak, ali Putinov govor... "

Dok Međunarodni kazneni sud istražuje, Međunarodni sud pravde, koji sudi državama, jučer je naredio Rusiji da odmah prekine operaciju u Ukrajini.

"Rusija je članica Ujedinjenih naroda. Prema tome, dužna je poštivati odluke Međunarodnog suda pravde. Međutim, nema nikakvih mogućnosti da je se na to prisili", rekla je Đurđević.

Rusija je invazijom pokazala da je spremna kršiti međunarodno pravo, a time i koliko je spremna poštovati odluke međunarodnih sudova.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr