Platili 500 tisuća eura, a nema ni stanova ni novca! Josip u suzama zavapio: "Ne mogu vjerovati da nema pomoći"

Ljudi iz Osijeka platili su oko 500 tisuća eura za gradnju svojih prvih nekretnina. Šest mjeseci kasnije situacija ista – kuće, jednako kao i novca, nema! Vlasnik firme s kojim su dogovarali sve poslove i dalje posluje, no ovoga puta na crno! Zbog ranije optužbe za prijevaru protiv njega se vodi sudski postupak, i to punih dvanaest godina.

Serijal priloga o ilegalnom domu za starije rezultirao je s četiri kaznene prijave i tri optužna zakona. Od toga su prošle četiri godine – iz DORH-a poručuju – istraga je u tijeku. Sudske parnice koje traju dvanaest godina i uključuju 700 svjedoka, istražne radnje koje nemaju kraja, žalbe, poništavanja, vraćanja na ponovna suđenja. Ima li izlaza iz svega toga?

Umjesto dovršene kuće sada imaju prazne račune, gole zidove i knedlu u grlu zbog koje jedva govore. Vukovarskoj firmi Egzodus uplatili su oko petsto tisuća eura. Potpisali su ugovor, novac uplatili na račun, no izgrađenu nekretninu nisu dobili.

"Vjerujem ja da sam prevaren, ali ne mogu vjerovati zapravo da nema pomoći za taj novac. Nama je to veliki novac", kaže Josip Gelo sa suzama u očima.

No, glavni čovjek s kojim su sve dogovarali i potpisivali i dalje posluje. I to putem nove firme Građenje i adaptacija, koja se uredno reklamira na društvenim mrežama, no nije zavedena ni u jednom registru bilo kakvih tvrtki. Provjereno je kontaktiralo s Danijelom Ikićem te su se uvjerili da i dalje radi punom parom. Prozivke o neizgrađenim, ali naplaćenim nekretninama nije želio komentirati.

Državni inspektorat nedavno je Ikiću zbog niza nepravilnosti izrekao nekoliko kazni i podigao optužni prijedlog. No, spomenuti i dalje nastavlja s radom.

Provjereno je radilo priču o Danijelu Ikiću. Najmanje 500 osoba iz Retkovaca i Vinkovaca, ali i drugih mjesta istočne Slavonije, tvrdilo je kako ih je prevario jer su mu dali novac za izradu dokumentacije za legalizaciju nezakonito sagrađenih objekata. Naravno, tu dokumentaciju nikada nisu izradili. Taj slučaj na sudu je 12 godina. Od 700 svjedoka 100 je već umrlo.

Odvjetnik i bivši sudac Rafael Krešić smatra kako država ne omogućuje namjerno ljudima koji varaju da nastave nesmetano raditi dalje, ali da je takav kriminal kolateralna posljedica onoga kako su postupci postavljeni.

Provjereno je prije četiri godine radilo serijal priloga o ilegalnom domu za starije u Stupniku pokraj Zagreba. Odmah nakon emitiranja priloga u Provjerenom Inspektorat Ministarstva socijalne skrbi ušao je u dom, izmjestio štićenike te zabranio daljnji rad.

"Zatečeni su, znači, izrazito nehigijenski uvjeti, zapušteni prostori, korisnici su bili neadekvatno i neprimjereno zbrinuti, nije se vodila adekvatna skrb i njega. Zatečeno je pet konkretno korisnica koje su imale demenciju, bile su zaključane u jednoj prostoriji u izdvojenom dvorišnom objektu, smještene su bile na madrace bez plahti, bez posteljine, bile su gladne, žedne, vidljivo su bile zapuštenog izgleda, fizičkoga i zdravstvenoga stanja", opisala je Sunčica Lončar.

No nekoliko mjeseci kasnije vlasnica doma Elvedina Radosavljević Bešić nastavila je s radom.

Inspektorat je ipak uspio zatvoriti ilegalni dom te je tada podigao tri kaznene prijave i tri optužna prijedloga protiv vlasnice ilegalnog doma. Ista osoba kasnije se upisala na svu imovinu svojeg dementnog i bolesnog susjeda, zbog čega je Područni ured u Samoboru protiv iste podigao još jednu kaznenu prijavu zbog prijevare. No ona je i dalje slobodna građanka ovog društva, zaposlena u državnoj službi.

