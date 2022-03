Tragedija u Ukrajini odnijela je i najmanje 107 dječjih života. Stotine tisuća ih već tjednima bježe od užasa rata.

Od početka ruske invazije iz Ukrajine je pobjeglo gotovo tri milijuna ljudi. More potresnih slika već je stiglo iz te zemlje, a neke od njih su i dirljive.

Jednu od njih objavila je reporterka Daria Sipigina iz Kijeva. Fotografiju je snimila na ukrajinsko-rumunjskoj granici. Most koji povezuje dvije zemlje zašarenile su plišane igračke koje čekaju nove vlasnike.

Djelatnici sa graničnog prijelaza ukrajinskoj djeci ostavili su igračke kako bi svako dijete koje prolazi moglo ponijeti igračku sa sobom.

Bridge at a #Ukrainian-Romanian border crossing.



Border guards left toys for Ukrainian children so that every child passing could take a toy with them. #Ukraine pic.twitter.com/NJbG3UnZrs