Nema mira u Ukrajini. Nekoliko eksplozija odjeknulo je u ponedjeljak u ranim jutarnjim satima u Kijevu, točno tjedan dana nakon što su Rusi izvršili napad na ukrajinski glavni grad.

Tijek događaja pratite iz minute u minutu:



7:15 Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko objavio da su se eksplozije odvile u distriktu Ševčenko te je pozvao građane da ostanu u skloništima.

Naknadno je dodao da je kao posljedica napada drona izbio požar u nestambenoj zgradi, dok je nekoliko stambenih zgrada oštećeno. Još nema informacija o žrtvama.







7:00 Agencija Reuters je objavila da je napad izveden bespilotnim letjelicama - kamikazama, pozivajući se na objavu Andrija Jermaka, predstojnika ureda ukrajinskog predsjednika, koji je na Telegramu napisao: "Rusi misle da će im to pomoći".



Tri eksplozije su se začule u razdoblju od 6.35 do 6.58 sati po lokalnom vremenu. Sirene su označile zračnu uzbunu neposredno prije prve eksplozije.

Two loud explosions in a central district of Kyiv this morning, just as people prepare for work. Looks like a residential area near the train station has been hit. pic.twitter.com/kiSmFnMy1A