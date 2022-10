Predsjednik Rusije Vladimir Putin tvrdi da ne kani uništiti Ukrajinu i da bi izravan sukob Rusije s NATO-om vodio bi do globalne katastrofe. Naredio je kraj mobilizacije, ali napadi na Ukrajinu ne prestaju.

Tijek događaja pratite iz minute u minutu:

8:40 Ukrajinska vojska je objavila da je tijekom noći presrela pet kamikaza dronova iznad Dnjepropetrovske oblasti. Istočno zračno zapovjedništvo uništilo je pet bespilotnih letjelica Shahed-136. Tri bespilotne letjelice uništene su iznad okruga Krivorižki, a dva iznad okruga Nikopoljski, rekao je guverner Valentin Rezničenk, piše The Kyiv Independent.

8:30 Na Nikopolj je tijekom noći ispaljeno više od 50 ruskih granata, a ranjeni su 35-godišnji muškarac i 42-godišnja žena, rekao je guverner oblasti Dnjepropetrovsk Valentin Rezničenko, piše The Kyiv Independent.



8:20 Britansko ministarstvo obrane objavilo je novo izvješće obavještajaca: "Kontingenti mobiliziranih ruskih rezervista raspoređeni su u Ukrajinu tijekom posljednja dva tjedna. Njihova prosječna razina osobne opreme gotovo je sigurno niža od ionako loše opskrbe prethodno raspoređenih trupa".

Upozoravaju i da mobilizirani Rusi moraju sami kupovati vojnu opremum, prvenstveno pancirne prsluke poput 6B45 iako je on predviđen kao dio vojne opreme.

8:10 Rusija je preko noći raketirala Zaporižje, priopćio je kratko guverner tamošnje oblasti Oleksandr Staruh, a zasad nema detaljnijih informacija.

8:00 Novi paket sigurnosne pomoći Ukrajini od Sjedinjenih Država u iznosu od 725 milijuna dolara će prema očekivanjima uključivati ​​streljivo i vojna vozila, ali ne i značajne nove sposobnosti ili protuzračnu obranu, izjavila su Reutersu dva američka dužnosnika upućena u pomoć.

Paket pomoći je prvi nakon što su ovaj tjedan ruske snage ispalile projektile na civilna naselja u Ukrajini, a time bi se ukupna pomoć SAD-a za sigurnost povećala na više od 17,5 milijardi dolara otkako je Rusija napala Ukrajinu 24. veljače.



7:50 Ukrajinska vojska je pogodila brojne ruske vojne ciljeve u Donbasu u protekla 24 sata. Pogođena su četiri stožera zapovjedništva ruske vojske te 15 područja na kojima su bili koncentrirani ruski vojnici te vojna oprema, priopćio je Glavni stožer ukrajinskih oružanih snaga.



7:40 Pentagon traži način kako održati satelite SpaceX-a u Ukrajini, poručili su iz SAD-ova obrambenog odjela. Glasnogovornica Pentagona Sabrina Singh otkrila je da se razmišlja i o partnerstvima s drugim tvrtkama.



"Nije tu samo SpaceX, postoje i drugi s kojima možemo surađivati kada se radi o pružanju pomoći Ukrajini i njenim potrebama na bojištu'', piše CNN koji je došao u posjed pisma u kojem SpaceX, tvrtka Elona Muska, traži od Pentagona da preuzme troškove financiranja vrlo važnih satelita za komunikaciju ukrajinskih trupa.



7:30 Saudijska Arabija će dati 400 milijuna dolara humanitarne pomoći Ukrajini, objavila je saudijska državna novinska agencija SPA, dodajući da je prijestolonasljednik Mohammed bin Salman u petak telefonirao ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom.



Prijestolonasljednik je izrazio spremnost kraljevstva da nastavi s naporima posredovanja i podrži sve što pridonosi deeskalaciji, prenosi agencija SPA.

Spoke to Crown Prince of Saudi Arabia Mohammed bin Salman. Thanked for supporting Ukraine's territorial integrity, resolution at the UN General Assembly. We agreed to interact in the release of 🇺🇦 prisoners of war. We agreed on the provision of 🇸🇦 macro-financial aid to Ukraine.