Poznati odvjetnik opleo po svima redom zbog Thompsonova koncerta: "Nitko se nije usudio dignuti riječ protiv primitivne ustašizacije Zagreba"

Poznati odvjetnik Anto Nobilo komentirao je koncert Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu opisujući ga kao "ustaški dernek"

"Održan je Thompsonov koncert na Hipodormu. Tamo se slila rijeka ljudi. Nebitno sada da li je bilo baš 500 000 ili manje. Grad Zagreb je preživio. Svi koji su došli na koncert sigurno su se vratili u svoje domove. Nisam glazbeni kritičar i ništa neću reći o Thompsonovoj glazbi i njegovim vokalnim sposobnostima. Respektiram veliku produkciju ovog koncerta i odličan poslovni poduhvat Thompsonovog tima. Samo se nadam da je grad i država po tržnim cijenama naplatila svoje usluge i da mi građani, kroz budžet grada nismo pretrpjeli štetu", započeo je Nobilo.

"Ali ono što moram reći je slijedeće: Jedna od značajnijih popratnih pojava koncerta je otvoreni ustaški dernek u najstrožem centru Zagreba. Mladići i djevojke u crnim majicama na kojima neki od njih nose natpis "Za dom spremni“. Drugi izvikuju taj fašistički pozdrav. Ore se pjesme koje slave ustaške koljače – Juru Francetića i Rafaela Bobana, zapovjednika „Crne legije“. Policija promatra i ne reagira. Dojam je legalnosti tih istupa. Događalo se nešto nezamislivo. Prvi puta nakon 1945.g. u centru Zagreba, a onda i na javnom skupu pred 500 000 građana, kroz najsnažniji mogući razglas zaorio se fašistički pozdrav "Za dom spremni“, a reakcija nije bilo. Ministri i predsjednik Sabora Jandroković se nisu digli i napustili koncert", rekao je Nobilo.

"Sa masama se da manipulirati"

"Kad 500.000 uglavnom mladih posjetilaca koncerta na Thompsonov pozdrav "Za dom“ odzravi - "spremni“, onda je to sažeti prikaz rezultata rada s mladima u našem društvu. To moralno potonuće hrvatskog društva rezultat je lošeg obrazovnog sustava, političkih vrludanja i dvoličnosti državnih elita, djelovanja Katoličke crkve koja relativiziranjem fašista pokušava kupiti svoju bolju povjest. Zornije nego ikada dobili smo uvid u segement hrvatskog društva – neobrazovan, podložan manipulaciji, bez empatije za žrtve lažnog hrvatsva kroz povijest. Možeš biti mlad, možeš voljeti Thomsponovu glazbu, ali ne možeš, ako si imalo svjestan, ako imalo imaš pameti, na Thompsonov poziv "Za Dom“ odgovoriti - "spremni“. Ako to činiš, zaista "ne znaš što je bilo“. Ne možeš to činiti jer te ponijela "veličanstvena atmosfera“ mase. Sa masama se da manipulirati. Pregledajte malo povijesne nacističke skupove iz 30-tih godina prošlog stoljeća. Nije bilo dronova i vatrometa, ali je bilo vrhunske režije masovnih skupova. Ljudi su bili istinski ushićeni, u zanosu, transu. Osjećali su da su svi ko jedan, jedan narod, jedan vođa, a znamo (ili ne znamo) kako je sve to završilo", nastavio je odvjetnik.

U nastavku se zapitao: "Tko je kriv za apsolutnu fašizaciju/ustašizaciju našeg društva?"

"Malo je nevinih i to je ono što zabrinjava", rekao je. "Dosada je HDZ držao Thompsona u svojevrsnom rezervatu ne dozvoljavajući da pjeva na državno sponzoriranim priredbama. Npr.u Kninu mu nisu dozvoljavali da pjeva na službenoj priredbi. Sanader mu je plaćao u kampanji da ne pjeva za nikoga.

Kada su nogometaši iz nacionalnog tima inzistirali da pjeva na Trgu bana Jelačića gdje se feštalo njima u čast, pazilo se koje će pjesme otpjevati, a nakon toga mu je HDZ-ova vlast isključila struju. Očito je da ga je HDZ koristio kao kontrolirani ispušni ventil, ali ga nije uvodio u main stream hrvatskog nacionalnog života. I onda se dogodio Tomašević, navodni pripadnik lijevice i odobrio Thompsona u Zagrebu, usprkos činjenici da mu više zemalja Europske unije u kojima je pokušavao održati koncert to izrijekom zabranjuje zbog promocije fašizma. Tomašević uz kolaboraciju SDP-a dozvoljava koncert u našem glavnom gradu premda je znao ili morao znati da taj koncert sa sobom vuće i pravi ustaški dernek. Zagrebčani su to znali. Ispraznuli su grad, maknuli su se iz proustaškog slavljenja po ulicama Grada Zagreba. Napustili su Grad ili se povukli u svoje domove. Zato i dolazak 500 000 ljudi i nije stvorio prometni kolaps. Građani Zagreba su se očito distancirali."

"Ljevica dozvolila organizaciju ustaškog derneka"

"Valja zaključiti i podvući, ljevica je u centru Zagreba dozvolila organizaciju ustaškog derneka. Nitko iz Možemo i vodstva SDP-a u Zagrebu ili državi nije se usudio dignuti javnu riječ protiv primitivne ustašizacije Zagreba. Međutim, nije samo lijevica odgovorna. Odgovoran je i HDZ na čelu sa premijerom Plenkovićem, koji je politički stao iza relativizacije ustaškog pozdrava u vidu "dvostrukih konotacija“. Ne, premjeru Plenkoviću. Ne postoje dvostruke konotacije ZDS. ZDS je bio i ostao jedino i isključivo ustaški, fašistički pozdrav. Svi koji su ZDS koristili u ratu a i danas, koriste ga isključivo, samo zato jer je to ustaški pozdrav", komenitao je dalje Nobilo.

Dodao je da je Vlada propustila regulirati pitanje "ZDS-a i ostalih ustaških simbola".

"Neka se ugledaju na Austriju koja je ZDS i ostalo izrijekom zabranila i odredila kaznu od 10 000EUR . Otkad su to napravili da bi se riješili prije svega nacista u Bleiburgu, samo jedan "ustaša“ je to pokušao biti, jer očito nije čuo za zakonsku promjenu. Svi ostali su odlučili da im je preskupo "biti ustaša“. Ustaša u javnom prostoru Austrije više nema. Problem riješen."

"I da ne bi bilo zabune. Ne mislim ja da su svi ili većina 500 000 posjetitelja razvili ustašku nostalgiju. Jasno mi je da je to manjina, ali malo prevelika manjina. Ostali su se dali izmanipulirati. Jasno mi je međutim da mladim neobrazovanim ljudima i nije poznato tko su bile ustaše, da oni izjednačavaju ustašu i domoljublje, ne znajući da su ustaše izdale sve bitne hrvatske nacionalne interese. Međutim, kada se vlast i lijeva opozicija natječu u dodvoravanju Thompsonu i šute na silovitu ustašizaciju našeg društva, kad osim pokojeg slobodnog intelektualca nitko ne diže glas osude ustaškog derneka u našem glavnom gradu, stvari postaju ozbiljne. Svi su impresionirani da se u Zagrebu održao najmasovniji koncert sa plaćenim kartama. Smatram da će to odjeknuti svijetom, ne shvaćajući da će paralelno sa tom informacijom otići i informacija o fašizaciji hrvatskog društva, a to će ostaviti dublji trag u doživljavanju hrvatske države i hrvatskog društva..", zaključio je Nobilo.

