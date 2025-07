Bit će promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja te nestabilno i svježije. Mjestimice kiša, lokalno moguće obilnija, i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, uz nestabilnosti prolazno jak, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za utorak.

Nakon što je u ponedjeljak velika oluja protutnjala dijelovima Hrvatske, cijela je zemlja od jutra u utorak bila pod žutim alarmom zbog opasnosti od nevremena, a DHMZ je potom podigao stupanj upozorenja za slavonsku regiju.

Meteoalarm Foto: DHMZ

Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadni vjetar postupno će okretati na sjeverozapadni. Navečer na sjevernom Jadranu bura. Najviša temperatura zraka većinom od 20 do 25, na Jadranu od 25 do 30 Celzijevih stupnjeva.

Pogledajte jutrošnje temperature po gradovima:

Temperature u Hrvatskoj 8. 7. 2025. u 7 sati Foto: DHMZ

Kakvo nas vrijeme očekuje u ostatku dana i kada stiže smirivanje vremena, pogledajte u vremenskoj prognozi Dnevnika Nove TV.