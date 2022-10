Veliki požar izbio je u ruskom gradu Yeysk nakon što se ruski vojni avion srušio ispred stambenog kompleksa.

Izbio je ogroman požar na stambenoj zgradi u ruskom gradu Yeysku nakon pada vojnog aviona u ponedjeljak navečer.

Rusko ministarstvo obrane potvrdilo je da je riječ o vojnom višenamjenskom borbenom zrakoplovu Su-34.

Russia: A fire in a house at the site of the crash of the Su-34 VKS of the Russian Federation in Yeysk.According to the Ministry of Defense, according to the report of the ejected pilotthe cause of the plane crash was the ignition of one of the engines during takeoff.17-10-2022 pic.twitter.com/qt7RuSxjtP — Rowan Van Dijk (@Lastkombo) October 17, 2022

Vojska je dodala da se zrakoplov srušio ubrzo nakon polijetanja s lokalnog aerodroma na trenažni let.

Piloti mlažnjaka katapultirali su se na sigurno. Prema njihovom izvješću, jedan od motora aviona se zapalio ubrzo nakon polijetanja, priopćilo je ministarstvo.

Videosnimke s mjesta događaja prikazuju stambenu zgradu koju guta plamen, a oblaci gustog crnog dima dižu se u nebo.

Broj žrtava u ovom incidentu za sada nije poznat, piše RT.

Four floors of high-rise building in #Russian city of #Yeysk on fire after plane crash - TASS cites authorities pic.twitter.com/FCXPhEWKQu — Newsistaan (@newsistaan) October 17, 2022

Guverner regije Krasnodar, gdje se nalazi Yeysk, rekao je da su lokalne i regionalne hitne službe raspoređene na mjesto događaja.

PLANE CRASH:

According to the report of the ejected pilots, the cause of the plane crash in Yeysk was the ignition of one of the engines during takeoff of the Su-34. Courtyard of a residential area in Yeysk, Krasnodar Territory - Ministry of Defense of the Russian Federation pic.twitter.com/zNLJWCRil2 — San_Sanych (@UKRAINEC_DNEPR) October 17, 2022

TASS je izvijestio da je prema dužnosnicima najmanje 15 stanova oštećeno.

Smješten u južnoj Rusiji, Yeysk je lučki grad koji se nalazi s druge strane Azovskog mora nasuprot grada Mariupolja.