VIDEO/FOTO Izrael silovitim napadima iz zraka udara na Gazu, Netanyahu poručio: Tek smo počeli"

7:45 Njemačka, SAD, Britanija, Francuska i Italija objavile su zajedničku izjavu u kojoj potvrđuju svoju solidarnost s Izraelom, nakon terorističkih napada islamističke palestinske organizacije Hamasa. Zajedno su izrazili stalnu i jedinstvenu potporu Izraelu i nedvosmislenu osudu Hamasa i njegovih užasnih terorističkih djela.

7:30 Izraelsko ratno zrakoplovstvo izvelo je udare na više 200 ciljeva unutar pojasa Gaze, posebno u područjima Khan Yunis i Rimal, a objavili su i snimku na kojoj se vidi kako se zgrada urušava nakon jednog udara.

Over the last few hours, IAF fighter jets have been striking numerous terror targets belonging to terrorist organizations in the Gaza Strip. Overnight, dozens of fighter jets struck over 200 targets in Rimal and Khan Yunis. pic.twitter.com/ZxLY4xnmn0

7:20 Izrael je u potpunosti ponovno uspostavio kontrolu nad svojom granicom s Pojasom Gaze, priopćila je vojska. Glasnogovornik je rekao da u posljednja 24 sata nisu zabilježene daljnje infiltracije i da nema dokaza o prekograničnim tunelima, navodi vojni radio.

7:10 Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio je da će odmazda Izraela za smrtonosne napade Hamasa u subotu promijeniti Bliski istok: "Ono s čime će se Hamas suočiti bit će okrutno i strašno. Tek smo na početku."

7:05 Hamas prijeti da će pogubiti jednoga taoca za svaki napad koji izvede Izrael. Militanti su zarobili najmanje 150 ljudi i vratili ih u Gazu, uključujući žene, djecu i starce. Osim Izraelaca, vjeruje se da su među zarobljenicima i državljani niza drugih zemalja.

Dozens of foreigners were among those killed, injured or taken hostage during a surprise attack on Israel by the Palestinian militant group Hamas.



Many of the missing were at a music festival in the southern Israeli desert.



Here is what we know so far: https://t.co/LJ0teNGbGe pic.twitter.com/cMhH4tP7gL