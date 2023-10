Čudo u Izraelu: U kući ubijenog mladog para pronađene neozlijeđene bebe blizanci, roditelji ih sakrili prije pokolja

Mladi izraelski par ubili su Hamasovi teroristi nakon što su provalili u njihov dom. Nesretni par uspio je prije dolaska ubojica sakriti svoje 10-mjesečne blizance, koji su pronađeni živi oko 14 sati kasnije.

Itai i Hadar Berdichevsky, oboje u dobi od 30 godina, napadnuti su u svom domu u Kfar Gazi, kibucu u južnom Izraelu koji se nalazi oko tri milje istočno od Gaze.

Roditelji su bebe sakrili u kući, pokušali su spriječiti napadače no oboje su ubijeni, izvijestio je izraelski Walla, prenosi New York Post. 14 sati kasnije, izraelski vojnici pronašli su neozlijeđene bebe koje su predali njihovoj baki.

