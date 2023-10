Objavljena jeziva svjedočanstva Hamasova pokolja na glazbenom festivalu: "Prošli smo sate horora. To je bio masakr"

Ljubitelji glazbe tjednima su se radovali festivalu Supernova koji se u trenutku napada Hamasa održavao u Izraelu. Snimke s festivala brzo su se proširile, ali ne zbog dobre atmosfere, nego zbog očajnih ljudi koje su ondje napali militanti i iza sebe ostavili više od 260 mrtvih, a neke su ljude uzeli za taoce.

Ortel, koja je bila na festivalu, rekla je da je prvi znak da nešto nije u redu bila sirena koja se zbog projektila iz Gaze oglasila oko zore. Svjedoci su ispričali da se ubrzo mogla čuti i pucnjava.

"Ugasili su struju i odjednom su militanti upali i počeli pucati u svim smjerovima. Pedeset terorista u vojnoj odori stiglo je u kombijima", prisjetila se.

Ljudi su pokušali pobjeći s mjesta, dodala je, i počeli su trčati preko pijeska da bi došli do svojih automobila, ali su militanti otvorili vatru i na automobile.

"U jednom trenutku su svi zaustavili svoja vozila i počeli trčati. Sakrila sam se na drvetu, a oni su nastavili pucati po ljudima. Vidjela sam masu ranjenih ljudi i pokušavala sam shvatiti što se događa", objasnila je.

Festival se održavao u Negevu, pustinji koja se nalazi u blizini Pojasa Gaze gdje su militanti u zoru prešli granicu i započeli napad. Adam Barel je rekao da su ljudi na festivalu bili svjesni da postoji šansa raketnog napada, ali da ih je iznenadila pucnjava. I on je pokušao pobjeći do automobila, ali je isto bio prisiljen izaći iz vozila.

"Ljudi su upucani i svi su se sakrili. Svi su pobjegli u različitim smjerovima", ispričao je.

Esther Borochov je napomenula da je bježala u svojim automobilom kada se u nju zabio drugi automobila. Vidjela je da je za volanom bio mladić koji joj je rekao da uđe, ali je zatim upucan. Ona se pravila da je mrtva sve dok ju nije spasila izraelska vojska.

Satima se skrivali među drvećem

Mnogi su se satima sakrivali u grmlju i voćnjaku koji se nalazi u blizini.

"Isključila sam zvukove na mobitelu i onda sam počela puzati ispod stabala naranče. Iznad mene su letjeli meci", ispričala je Ortel.

Među drvećem se sakrila i Gili Joskovich.

"Išli su od drveta do drveta i pucali. Vidjela sam da su ljudi umirali oko mene. Bila sam jako tiha. Nisam plakala, nisam ništa radila", prisjetila se u razgovoru za BBC. Nakon tri sata je čula da su stigli izraelski vojnici i odlučila je otrčati do njih.

Janiv je rekao da je ondje prošao "četiri do pet sati horora".

"Trčali smo kao ludi, to je bila ludnica, to je bio masakr. Nikada u životu nisam vidio ovako nešto. To je bila planirana zasjeda. Ljudi su bježali kroz izlaze u slučaju nužde i tamo su ih dočekivali teroristi koji su jednog po jednog ubijali", istaknuo je te dodao: "Na festivalu je bilo 3000 osoba pa su vjerojatno znali za njega."

Prijatelji i obitelj ljudi koji su bili na festivalu još uvijek pokušavaju pronaći svoje bližnje. Među nestalima je Britanac Jake Marlowe, koji je ondje radio kao zaštitar, i njemačka turistkinja Shani Louk, čija majka vjeruje da je oteta.

Među otetima je i Noa Argamani, čija je prijateljica Amit Parpara ispričala da su izmjenjivale poruke dok su se skrivale.

"Zadnju njenu poruku dobila samo oko 8:30", rekla je. Nedugo nakon toga se na društvenim mrežama pojavila snimka njezine otmice.