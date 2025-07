Još uvijek traje potraga za devetogodišnjim djetetom koje sinoć nestalo u rijeci Dravi kod mosta u Belišću. Rijeku pretražuju pripadnici policije, ronioci i HGSS-a. Dijete za kojim se traga bilo je s majkom, dvojicom braće i sestrom.

Tragedija bi bila i veća da dvojica muškaraca nisu odgovorila na uzvike da se netko utapa, priskočili su u pomoć i iz rijeke izvukli beživotno tijelo majke i šestogodišnjeg djeteta. Nakon što su ih doveli do obale, oživjeli su ih i spasili.

"Kolega i ja smo otišli na trening u teretanu kajak kluba u Belišću. Bili smo pri kraju treninga kad sam izašao van da uhvatim malo zraka i kolega koji se slučajno našao ispod mosta počeo je vikati: 'Netko se utapa!' Ja sam kolegi koji je bio unutar viknuo da se netko utapa", reporterki Dnevnika Nove TV Matei Drmić ispričao je Emanuel Horvatiček.

"On je istrčao van, ja sam potrčao za njim i našli smo se dolje, na pontonu, gdje smo vidjeli dvije osobe koje plutaju na površini bez ikakvog pomaka ili znakova života: malo dijete i iza je bila majka. Ja sam skočio u vodu, dohvatio majku i izvukao je", prisjetio se.

Njegov kolega počeo je s oživljavanjem.

"Skočio sam 30 metara dalje za djetetom, također beživotnom. Kolega je došao uz obalu i nekako smo ga izvukli van. On je počeo s reanimacijom, a ja sam otplivao do pontona i nazvao 112 te su me spojili s hitnom medicinskom službom", rekao je Horvatiček.

"Oni su nas 15 minuta vodili i smirivali situaciju. Bila je panika i strah i adrenalin i sve. Govorio sam kakva je situacija i na jednoj i drugoj strani, a oni su nama govorili što da radimo. Mama je nakon pet minuta došla sebi i počela je disati, ali je djetetu trebalo skoro 10 minuta da pokaže bilo kakvu reakciju", ispričao je.

"To su bila beživotna tijela"

Nažalost, jedno dijete nisu uspjeli spasiti.

"Vidjeli smo ga na površini, ali nakon toga nismo uspjeli", ispričao je Emanuel.

Njegov kolega Ivan Jozić je u razgovoru s Drmić također rekao da ostaje žal zbog nestalog djeteta.

"Najgore je u tome svemu što jedno dijete nismo uspjeli spasiti. Jedno dijete i ženu jesmo, ali ostaje žal da smo mogli više. To je bilo sve što je u tom trenutku bilo u našoj moći. Ovo nije bilo ni utapanje, ovo su bila beživotna tijela koja su plutala", ispričao je.

"Istrčao sam van, mislim da bi svi tako reagirali. Bilo je tu i straha jer je voda ondje jako brza. Nisam ni ulazio u vodu, nego sam bio kod obale i predao mi je dijete. Stvarno je posao odradio kao spasilac: bez panike, sabran je bio 100 posto", dodao je Ivan.