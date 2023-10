UŽIVO Plenković oštro o Milanoviću: "To što radi čista je obijest. Evo što ćemo sad napraviti"

Nakon završetka sastanka parlamentarne većine pred novinare je izašao Andrej Plenković, predsjednik Vlade.

"Izvijestili smo partnere da se iz Izralea jučer vratilo 69 hrvatskih državljana", rekao je Plenković.

Najavio je i da će rebalans proračuna biti na vladi u četvrtak. Osvrnuo se i na razgovore sa sindikatima koji su održani u ponedjeljak te rekao da su bili "vrlo dobri i konstruktivni".

"Siguran sam da ćemo zajedničkim dogovorom postići dogovor oko rasta o osnovici plaća i to u sljedećim tjednima uz dobru volju i želju i Vlade i sindikata. Vjerujem i da ćemo se dogovoriti i oko povećanja iznosa božićnice. Potom će Vlada u drugo čitanje poslati zakon o plažama u državnim i javnim službama, koji će se usvojiti u siječnju", najavio je Plenković.

Od 1. siječnja će biti na snazi i paket zakona koji se odnose na poreznu reformu koji će također dovesti do povećanja plaća, a dogovorit će sa sindikatima i uskrsnicu, rekao je premijer.

S koalicijskim partnerima prokomentirao je i novi zaplet s predsjednikom Zoranom Milanovićem, koji je najavio problem s potpisivanjem novog Zakona o izbornim jedinicama. "Ono što je učinio pozivajući se na ustavni rok je čista obijest. Zato što će Vlada ponovo predložiti zakon s drukčijim stupanjem na snagu, Sabor će ga usvojiti, a on će ga potpisati", rekao je Plenković.

"Svi u koaliciji smo osupnuti komentarima, čak je jedan ugledni komentator napisao "neka je". A to je prije svega obijesno. Kreira kulturu opstrukcije, ovo je vrlo opasan presedan. Ustav kaže osam dana, a nigdje ne kaže osmi dan. On je to namjerno propustio učiniti i to je nova praksa s kojojom se suočavamo", kaže Plenković.