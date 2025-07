Tomašević nakon Thompsona na Hipodromu: "Dok sam ja gradonačelnik, ovakvog koncerta više neće biti"

Ne stišavaju se reakcije nakon subotnjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu, a koji nije prošao bez ustaške ikonografije.



O svemu se tri dana nakon koncerta oglasio i gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević na redovitoj tjednoj konferenciji za medije.

"Koncert je protekao logistički bez problema, bez više medicinskih intervencija. Razlog je dobra koordinacija između službi, malo sreće, ali i suradnja Zagrepčana i posjetitelja koncerta koji su se pridržavali preporuka. Zato je koncert izdržala gradska infrastruktura", kazao je Tomašević.



"Svima zahvaljujem na ponašanju i angažmanu, sve je dobro prošlo. Što se tiče gradskih službi, nekako se prešućuje ovih dana da je sve njih koordinirao gradski Ured za promet i sigurnost, sudjelovao je i Ured za zdravstvo, Ured gradonačelnika, čak devet gradskih poduzeća, četiri gradske ustanove - Vatrogasna postrojba, NZ za hitnu medicinu, ustanova Upravljanje sportskim objektima te Dom zdravlja Zagreb-centar koji je u Sigetu imao zdravstveni centar. Osobno, sam u subotu neposredno prije, za vrijeme i nakon koncerta bio u centrali gradskih službi u Savskoj i tamo sam bio sve dok se grad nije vratio u normalno funkcioniranje", pojasnio je gradonačelnik i dodao da je nakon koncerta održao sastanak sa svim službama.

Međutim, naglasio je: "Iako je logistički prošlo sve u redu, dok sam ja gradonačelnik - ovakvo masovnog koncerta više neće biti".

Za to su dva razloga, istaknuo je: "Prvi je sigurnost posjetitelja. Kako se koncert približavao svi smo postali svjesni rizika kojih mnogi na početku nisu bili svjesni. Drugi razlog je kvaliteta života Zagrepčana. To može biti opravdano za događaje od javnog interesa, a i manje opravdano za događanja od komercijalnih interesa. Rizici su postojali.”

Naime, broj posjetitelja bi se ograničilo na 100.000, i to kada je riječ o javnim gradskim prostorima, a vidjet će što se pravno može i kada je riječ o privatnima, a sve vezano uz sigurnost i kvalitetu života građana.



Kazao je i da će se Možemo! boriti za zabranu ustaškog pozdrava "Za dom spremni" i to u svakom kontekstu.

"Na moju veliku žalost, na koncertu je korišten ustaški pozdrav. Smatram da je većina posjetitelja na koncert došla zbog glazbe i da nisu podržavatelji režima koji je u logorima ubijao ljude. Prije koncerta su se u Zagrebu pjevale pjesme poput Jure i Bobana, policija nije pokušala to prekinuti već je javni odgovor bio da se prekršaji snimaju i da postoji rok od četiri godine da se pokrenu prekršajni postupci. Jedan broj posjetitelja koncerta po gradu je imao majice, šalove i kape s ustaških oznakama što je navodno snimljeno i bit će procesuirano", podsjetio je gradonačelnik.

"Takva reakcija policije, javna, smatram da ne doprinosi prevenciji takvog ponašanja u budućnosti. Politička reakcija predsjednika Sabora i Vlade je duboka razočaravajuća za veliki broj građana jer one aspekte koncerta koji su nedvojbeno problematični guraju pod tepih kao da se nisu dogodili i time legitimiraju da se to ponavlja u budućnosti. Danas se dogodilo to da je jedan saborski zastupnik u Saboru svoj govor završio ustaškim pozdravom, a da predsjednik Sabora nije htio dati ni opomenu, odbio je to učiniti", napomenuo je Tomašević.

"Politička reakcija predsjednika Sabora koji je bio na koncertu i premijera koji je bio na probi je problematična. Ustavni sud je 2020. priopćio da je ZDS ustaški pozdrav i da je protuustavan. I danas je iskorišten u Hrvatskom saboru od strane saborskog zastupnika, a nije dobio opomenu. Zanima me je li predsjednik Sabora na koncertu odgovorio "spremni"? Ako nije, zašto? A ako jest, to znači da je predsjednik Sabora izgovorio protuustavan pozdrav", upozorio je Tomašević.

Naglasio je da "ovdje nije bitan samo pravni aspekt nego i politički, kad stotine tisuća ljudi izgovaraju taj pozdrav, od čega se ni predsjednik Vlade ni Sabora nisu ogradili."

"Za mene je jasno da je 8. svibnja 1945. Zagreb oslobođen od ustaša, a imamo i državni praznik koji obilježava antifašističku borbu", podsjetio je.

"Mi ćemo se kao demokratski izabrana vlast boriti da zaustavimo reviziju povijesti i normalizaciju protuustavnog ponašanja jer se ja ne sjećam kad je zadnji put taj pozdrav korišten u Saboru. Majice s ustaškim pozdravom su nosili i oni koji nisu pripadnici HOS-a niti je vezano uz Domovinski rat. Za kraj, ja odbijam da je jedina mjera domoljublja tko sluša kakvu glazbu, ili, još gore, da se domoljublje izjednačava sa simpatijama za ustavni režim", kazao je.

"Ustavni temelj je antifašizam, a legitimno je biti i politički lijevo, desno ili u centru, a to ne govori ništa o domoljublju. Kad sam završio magisterij na Cambridgeu, vratio sam se u Hrvatsku kako bih se borio protiv nepravde, korupcije i nejednakosti jer volim ovu zemlju, volim njene građane i zbog toga se smatram domoljubom", zaključio je Tomašević.