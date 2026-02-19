Izvanredni sastanci u Bijeloj kući: Objavljeno kada bi mogao početi napad

Američka vojska spremna je za napad na Iran krajem ovog tjedna, no predsjednik Donald Trump zasad još nije donio konačnu odluku o odobrenju akcije.

Vodeći dužnosnici nacionalne sigurnosti sastali su se u srijedu u Bijeloj kući kako bi raspravili o stanju u Iranu. Trumpa su istoga dana o neizravnim razgovorima s Iranom, održanima dan ranije, izvijestili posebni izaslanik Steve Witkoff i predsjednikov zet Jared Kushner.

Vojni vrh izvijestio je Bijelu kuću da su postrojbe spremne za napad do kraja tjedna, čemu je prethodilo snažno gomilanje zračnih i pomorskih snaga na Bliskom istoku, javlja CNN pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom, a informaciju da je američka vojska spremna za napad do vikenda prvi je objavio CBS News.

Jedan od njih upozorava da Trump u četiri oka važe razloge za napad i protiv njega, dok od savjetnika i saveznika pokušava doznati koji bi potez bio najpametniji. Zasad nije poznato hoće li Trump donijeti odluku do vikenda. “On posvećuje mnogo vremena razmišljanju o ovome”, rekao je jedan od izvora.

Donald Trump Foto: Afp

Diplomacija prva, ali...

Iranski i američki pregovarači razmjenjivali su poruke tri i pol sata tijekom neizravnih pregovora u Ženevi u utorak, no sastanak je završio bez jasnog rješenja. Glavni iranski pregovarač tvrdi da su se dvije strane dogovorile o temeljnim načelima, no američki dužnosnik ističe da je ostalo još mnogo otvorenih pitanja.

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt izjavila je ranije kako se očekuje da će Iran pružiti više detalja o svom pregovaračkom stajalištu "u sljedećih nekoliko tjedana", ali nije željela reći hoće li Trump za to vrijeme odgoditi vojnu akciju. "Neću postavljati rokove u ime predsjednika Sjedinjenih Država", rekla je.

Iako je, kako je dodala, "diplomacija uvijek njegova prva opcija", vojna akcija ostaje na stolu. "Postoji mnogo razloga i argumenata koji bi se mogli iznijeti za napad na Iran", kazala je Leavitt, napominjući da se Trump prvenstveno oslanja na savjete svog tima za nacionalnu sigurnost.

U sklopu diplomatskih aktivnosti, američki šef diplomacije Marco Rubio trebao bi 28. veljače otputovati u Izrael na sastanak s premijerom Benjaminom Netanyahuom kako bi ga izvijestio o pregovorima s Iranom.

Benjamin Netanyahu i Donald Trump Foto: Afp

Nejasne izjave

No, nejasne izjave potaknule su strah od vojnog sukoba, unatoč tome što dužnosnici iskazuju nadu u diplomaciju. Najnapredniji američki nosač zrakoplova u američkom arsenalu, USS Gerald Ford mogao bi bi stići u regiju već ovog vikenda, pridružujući se drugim vojnim snagama.

Zračne snage SAD-a stacionirane u Ujedinjenom Kraljevstvu, uključujući zračne cisterne i borbene zrakoplove, premještaju se bliže Bliskom istoku, navode izvori upoznati s kretanjem snaga.

S druge strane, Iran utvrđuje nekoliko svojih nuklearnih postrojenja, koristeći beton i velike količine zemlje kako bi ukopao ključne lokacije pod američkim vojnim pritiskom, pokazuju nove satelitske snimke i analiza Instituta za znanost i međunarodnu sigurnost.

New satellite imagery shows activity at Iran's Isfahan nuclear facility. Entrances to the tunnels have been covered and sealed with dirt, possibly to protect the site from airstrikes or a raid, per a report from @TheGoodISIS.



Nov 2024 vs Feb 8 & Feb 10 (📸: @vantortech) pic.twitter.com/D7zt1CUFS6 — Jake Epstein (@byjepstein) February 10, 2026

Napad nakon Olimpijskih igara?

Nekoliko događaja u kalendaru moglo bi utjecati na vrijeme eventualnog napada. Zimske olimpijske igre, koje se tradicionalno smatraju trenutkom globalnog jedinstva, završavaju u nedjelju, a neki europski dužnosnici vjeruju da se napad neće dogoditi prije toga.

U srijedu je počeo Ramazan pa su neki američki saveznici na Bliskom istoku, koji lobiraju protiv napada zbog straha od regionalne destabilizacije, poručili da bi napad tijekom muslimanskog svetog mjeseca pokazao nepoštovanje SAD-a.

Uz to, Trump u utorak drži svoje godišnje obraćanje o stanju nacije, za koje pomoćnici kažu da će vjerojatno označiti početak njegove poruke o unutarnjim pitanjima u godini izbora na sredini mandata. Nije poznato uzima li predsjednik ijedan od tih događaja u obzir dok razmatra svoje opcije.



U svojim izjavama o Iranu proteklih tjedana nije učinio mnogo kako bi osigurao podršku američke javnosti ili Kongresa za veliku vojnu operaciju. Nagovijestio je želju za promjenom režima i inzistirao da Iran ne smije doći do nuklearnog oružja, ali nije precizirao koji bi točno bili njegovi ciljevi u slučaju da naredi napad.