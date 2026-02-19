Obavijesti Foto Video Pretražite
Rat s Iranom

Izvanredni sastanci u Bijeloj kući: Objavljeno kada bi mogao početi napad

Piše A. Ž., 19. veljače 2026. @ 07:00 komentari
USS Gerald R. Ford
USS Gerald R. Ford Foto: Afp
Gotovo trećina aktivnih flota američke ratne mornarice trenutačno je okupljena ili putuje prema Bliskom istoku.
  1. Filip Juričić - 2
    ''zabrinut sam''

    Filip Juričić pružio potporu za veliki prosvjed: ''Danas se to događa njima, a možda već sutra u našem dvorištu''
  2. LongShot
    LongShot

    Ovaj američki napredni dron mogao bi iz temelja promijeniti pravila zračne nadmoći
  3. Anastasia Kucherova - 1
    MOĆNA PORUKA IZ MILANA

    Ruskinja nosila natpis Ukrajine na otvaranju Olimpijskih igara: "Nisu svi Rusi isti"
Dabro objasnio kako je došao u Hrvatsku nakon što je rođen u Beogradu
Životni put
Dabro objasnio otkud on u Hrvatskoj: Rodio sam se u Beogradu i nakon 10 dana...
DHMZ: Južina i obilna oborina na Jadranu
Javlja DHMZ
Stiže nagla promjena vremena: Dio zemlje pod meteoalarmom, najavljen i snijeg
Skijanje iz noćne more: Dijete palo iz žičare na stazu, pojurile hitne službe
Na Jahorini
Užas u susjedstvu: Dijete ispalo iz žičare
