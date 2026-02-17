Satelitske snimke pokazale nešto veliko, sprema se poseban udar? "Ovo nije samo priprema za napade"

U pomoć satelitskih snimki potvrđena je lokacija američkog nosača zrakoplova USS Abraham Lincoln, koji se nalazi u u blizini Irana.

Američki i iranski dužnosnici trebali bi se u utorak sastati u Švicarskoj na drugom krugu razgovora. Iran navodi da će se glavne teme sastanka biti njegov nuklearni program i moguće ukidanje ekonomskih sankcija koje su nametnule Sjedinjene Države. Washington je ranije naznačio da želi razgovarati i o drugim pitanjima.

USS Abraham Lincoln, koji predvodi udarnu skupinu s tri razarača s navođenim projektilima, nosi 90 zrakoplova, uključujući lovce F-35, te ima 5680 članova posade. Navodno je krajem siječnja stigao u područje Perzijskog zaljeva, ali do sada nije bio vidljiv na satelitskim snimkama. BBC ga je locirao uz obalu Omana, oko 700 km od Irana.

On the flight deck of an aircraft carrier, what looks like a random rush of jets and people is actually a well-orchestrated routine. Sailors aboard the USS Abraham Lincoln are trained to work as a team to launch and recover safely and on time, every time. pic.twitter.com/64ubKaG1wC — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 5, 2026

SAD je na Bliski istok navodno poslao i USS Gerald R. Ford, najveći ratni brod na svijetu, a očekuje se da bi u regiju mogao stići unutar sljedeća tri tjedna.

Dolazak USS Abrahama Lincolna dodatno potvrđuje da je posljednjih tjedana u tijeku jačanje američke vojne prisutnosti na Bliskom istoku, gdje je BBC Verify zabilježio porast broja američkih razarača, borbenih brodova i lovačkih zrakoplova u regiji.

Udarna skupina američke vojske Foto: Ministarstvo rata SAD-a

BBC je putem satelitskih snimki pratio 12 američkih brodova, kao i kretanje američkih zrakoplova na Bliskom istoku, gdje je zabilježeno povećanje broja lovaca F-15 i EA-18 stacioniranih u vojnoj bazi u Jordanu.

Demonstracija sile

Američko Središnje zapovjedništvo objavilo je 6. veljače snimke Abrahama Lincolna okruženog razaračima, lovačkim zrakoplovima, izviđačkim zrakoplovima i brodovima obalne straže u Arapskom moru, u očitom pokazivanju vojne moći, na što je Iran odgovorio vlastitim demonstriranjem sile.

The Abraham Lincoln Carrier Strike Group, accompanied by two military supply ships, and two U.S. Coast Guard cutters, sailed together in the Arabian Sea today as aircraft from Carrier Air Wing 9 flew overhead. Peace through Strength! ⚓️ pic.twitter.com/xkiCk8qymB — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 6, 2026

Vojno-obavještajni stručnjak Justin Crump rekao je za BBC Verify da aktualne američke vojne pripreme na Bliskom istoku pokazuju "veću dubinu i održivost" nego manevri uoči zarobljavanja bivšeg venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura u siječnju ili operacije zračnih udara na iranska nuklearna postrojenja prošlog lipnja.

Crump, izvršni direktor tvrtke za rizik i obavještajne analize Sibylline, rekao je da bi raspoređivanje američkih ratnih brodova i zrakoplova, kao i osam postojećih zračnih baza u regiji, omogućilo provođenje "prilično intenzivnog i održivog tempa udara" od oko 800 borbenih letova dnevno, s ciljem da se svaki iranski odgovor učini neučinkovitim.

"Ono što vidimo nije samo priprema za napade, već šire odvraćajuće raspoređivanje koje se može pojačati ili smanjiti. To znači da ima veću dubinu i održivost od snaga raspoređenih za Venezuelu ili Iran prošle godine. Osmišljeno je za održavanje angažmana i suprotstavljanje svim potencijalnim odgovorima protiv američkih sredstava u regiji i, naravno, Izraela", zaključio je.