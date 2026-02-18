Što je zajedničko Paveliću, Titu, Thompsonu i Tomaševiću? Krivci za sve probleme završili u plamenu

Fašničko je doba iza nas. Prohujale su povorke: od čistača ulica i vozača do alegorijskih prikaza lokalnih problema. Ipak, najviše pozornosti tradicionalno izazivaju maske i lutke inspirirane političarima i javnim ličnostima.

U Kaštel Kambelovcu su se među upečatljivijim prikazima našli zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i glazbenik Marko Perković Thompson. No, kao i mnogi drugi karnevalski "krivci", ni oni nisu dugo ostali pošteđeni te su simbolično završili na pokladnoj lomači.

U Mošćenicama je u utorak spaljen "Tomažo", a u srijedu je u Mošćeničkoj Dragi presudu čekao drugi Pust, Gobo, koji je potom lansiran raketom u svemir, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Sara Duvnjak.

U Kaštel Sućurcu krnjuša je ove godine bila u liku saborske zastupnice Dalija Orešković, koju su organizatori u satiričnom tonu proglasili "krivcem za sve sućuraške probleme".

U Kaštelima su se na lomači našli Josip Broz Tito i Ante Pavelić. Kaštelani su poručili da je poruka bila nedvosmislena: simbolično spaliti beskrajna vraćanja na prošlost i staviti točku na podjele koje desetljećima dijele društvo.

No, karneval nije uvijek usmjeren na visoku politiku. U Kaštel Kambelovcu krivac za sve bio je i uspornik pa je na lomači završio i Yugo u sudaru s ležećim policajcem, simbol prometnih muka koje muče mještane.

Spaljivanje lutki posljednji je čin poklada, simboličan oproštaj od svega lošega u protekloj godini. U Samoboru je, prema tradiciji, spaljen Princ Fašnik, uz čitanje optužnice i poruku da s pepelom nestaju i stare brige. Tradicija stara 200 godina izgleda nema razloga za brigu.

