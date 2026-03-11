Stranka Marije Selak Raspudić ima novo ime: "Bolje je da se politika veže uz festivale nego uz madridske grobnice"

Glavni grad preplavili su misteriozni plakati. Iza njih stoji Marija Selak Raspudić i njezina stranka u novom ruhu i pod novim imenom Drito. S Marijom Selak Raspudić razgovarala je reporterka Dnevnika Nove TV Sabina Tandara Knezović.

Selak Raspudić pojasnila je zašto baš taj naziv stranke.

"Zašto ne? Jedna lijepa riječ koja u hrvatskom jeziku objedinjuje značenje izravno i ispravno. Ali naravno, kao i svako ime, ona ima i jednu svoju ovako romantičniju pozadinu i mene je zapravo za samo ime inspirirao naš čuveni arhitekt Nikola Bašić. I to tako što je on u nekoj korespodenciji svoje mailove završavao sa - stojte mi drito. I to me posjetilo na jednu legendarnu veličanstvenu pjesmu Ljube Stipišića koja kaže u jednom stihu ljudi driti ka kolone. Dakle, ljudi uspravni kao stupovi. I onda sam pomislila u svom ovom moru negativnosti, biti drit, biti izravan, biti uspravan je sigurno jedan dobar početak za novu političku opciju", pojašnjava.

"Ni Pavelić ni Tito, samo – drito!", kaže njihov politički slogan. Na pitanje tko je za Drito, odgovara: "Ako ćemo povijesno govoriti, ovo je podsjetnik na jedan zatiran hrvatski povijesni put gdje podsjećamo i u samoj deklaraciji da pravi vođa hrvatskog naroda nije bio ni Pavelić ni Tito. Tko je za njih ikad glasao i na kakvim izborima?"

"Pravi vođa u tom povijesnom kontekstu hrvatskog naroda bio je Stjepan Radić. I to je jedno nasljeđe na koje se mi pozivamo. Dakle, taj jedan put koji postoji, vidjeli smo ponovo njegove natruhe i u Hrvatskom proljeću, vidjeli smo i u domovinskom zanosu, na početku stvaranja hrvatske države. Nas stalno pokušavaju zatvoriti u to jedan okvir koji se odnosi na klackanje između Pavelića i Tita. Ali odgovor se ne daje traženjem unutar tog okvira, nego njegovim razbijanjem. I mi rehabilitiramo tu tradiciju, tu zdravu hrvatsku tradiciju, koja je postojala od Stjepana Radića preko zanosa na početku Hrvatskog proljeća i onda na početku stvaranja hrvatske države. I kažemo, to je pravi hrvatski politički glas", istaknula je.

"Za nas je Hrvatska, nasuprot svih totalitarizama, utemeljena upravo u Domovinskom ratu, dakle u stvaranju jedne demokratske, višestranačke Hrvatske", dodala je.

Javili su se organizatori festivala Drito, no Selak Raspudić ne boji se njihove tužbe. "To nisu iste djelatnosti", napominje.

"Mi smo sad izašli iz političke anonimnosti, tako da se ne moramo vezivati ni uz koji postojeći projekt, ali evo, kada već govorimo toliko puno o politici, u nekakvom glazbenom ključu u posljednje vrijeme - pa sigurno je bolje da se politika za promjenu veže uz ovakve nekakve festivale nego uz primjerice nekakve madridske grobnice".

Kaže da su pravno sve provjerili i da nema preklapanja: "Meni je festival simpatičan i nemam ništa protiv toga".

Evo za što će se Drito zalagati. "Ja prije svega svoju politiku reklamiram onime što sam dosad predložila, a tu je čitav niz konkretnih političkih rješenja od reforme institucija, reforme Sabora, koji može biti sasim drugačije demokratsko tijelo pa do konkretnih susreta s izazovima našeg vremena, sa suvremenom tehnologijom, s umjetnom inteligencijom, s deep fake sadržajem, sa zaštitom djece od društvenih mreža i tako dalje. Dakle, konkretni sadržaj na temelju svega onog što smo do sad radili, a ne prazna politička objećanja koja svakodnevno slušamo".

Selak Raspudić navodi svoje suradnike: "Mi smo već i pokazali u Gradskoj skupštini, nakon lokalnih izbora, da smo najsnažnija alternativa Tomislavu Tomaševiću i da nismo bili netko tko se samo pokazao na izborima, nego imamo sada najaktivniji i najkonkretniji klub u Gradskoj skupštini."

Drito poručuje ni lijevo ni desno, a Selak pojašnjava što je danas centar: "Mi smo svi ljudi, imamo svoje vrijednosti i ja se za njih vrlo snažno zalažem. Pojmovi lijevo i desno su pomalo i potrošeni. Jer onda imate to političko šminkanje, pa je netko lijevi centar, pa desni centar. Što to tek znači?"

"Ja smatram da mi svoje političke stavove dokazujemo temama kojima se bavimo. Dakle, kad mene netko pita tko sam ja politički, ne moram se šminkati skrivanjem iza tih pojmova. Ono što je sigurno je da nisam populist, da sam konkretna, da ne pripadam nijednoj radikalno desnoj ili radikalno ljevoj opciji i da nudim rješenja. I to su one sve stvari za koje sam se već izborila, koje predlažem u Hrvatskom saboru. Mislim da nas naša dijela zapravo pokazuju", kazala je.

HNS je svojedobno imao slogan ni lijevo ni desno, samo naprijed. Selak Raspudić kaže da HNS sada prije svega ima privlast i uz vlast: "A to je sasvim drugačije od onoga što ja zastupam i što mi zastupamo jer mi smo se već na dva konkretne izbora izvagali potpuno sami".

O potencijalnim koalicijama kaže: "Pa mi smo već sada pokazali, u trenutku kada je doista bilo teško, kad smo od nule kretali s kampanjama, u dva izborna ciklusa, da smo spremni riskirati i izvagati se potpuno samostalno pa u tom smislu nismo neka nova opcija. Izašli smo i bili smo treći u državi i drugi u gradu, što pokazuje da u našem narodu itekako ima i prostora i volje za nešto treće. Vidjet ćemo što će biti. Ja sam i dalje tu i borim se. Nitko nije rekao da mi nismo otvoreni za suradnje."

"Mi se prije svega trebamo afirmirati. Ja smatram da treba zaslužiti svoju sadašnju plaću i opravdati svoje političko postojanje. Mi smo već pokazali da se usudimo riskirati", ističe.

Kaže kako se ljudi skrivaju iza tuđih skuta jer misle da ne vrijede sami.

"Vidjeli ste sada što se dogodilo s HSLS-om. Meni je nekad neugodno zbog drugih pa evo tako i u toj situaciji osjećam susram nakon onoga s čime su izašli, a kako su na kraju sa svojim principima završili, tako da mislim da oni sami tu pričaju svoju političku priču, a što se tiče suradnje s nezavisnim akterima, prije svega i s našim građanima koje mi potičemo da se politički aktiviraju u ovom proljetnom duhu nekog optimizma, da nije sve zatvoreno na političkoj sceni, da se i dalje vrijedi boriti. Ja još uvijek vjerujem i u svoj posao i u ono što radim, da to ima smisla. S njima je suradnja itekako dobro došla", zaključila je Marija Selak Raspudić.