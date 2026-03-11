Slučaj SPENS podijelio estradu: Cetinski odustao, Jozinović nastupa, ministrica poručuje da ne može izdavati upute

Drama zbog koncerata hrvatskih izvođača u novosadskoj dvorani SPENS - branitelji su tražili da se taj prostor izbjegava, tvrdeći da je ondje bio logor u kojem su ljudi mučeni.

Reakcije su stigle sa svih strana, no iako postoje svjedočanstva, nitko se ne može dogovoriti što se u dvorani, u kojoj se danas mnogi zabavljaju, događalo tijekom 1990-ih.

Dok će neki izvođači nastupiti u SPENS-u, drugi su odlučili otkazati koncerte. Tony Cetinski otkazao je svoj nastup u novosadskoj dvorani.

“Meni je žao gospodina Cetinskog, ali ovim putem iskreno zahvaljujem što je reagirao na naš apel. Žalim zbog svih onih koji se ne povode njegovim primjerom. Međutim, mi ne možemo ući u svijest ljudi nego samo apelirati na njih”, rekao je Zlatko Panković, bivši zatočenik u logoru.

Cetinski ne želi davati izjave, poručuje da je tek posljednjih dana upoznat sa svjedočanstvima ljudi za koje ta dvorana nosi teške uspomene. No, njegova odluka naljutila je gradonačelnika Novog Sada.

“Sramotno, očekujemo ispriku! SPENS je prije svega bio prihvatni centar za izbjeglice kroz koji je prošlo 16.000 izbjeglih iz Hrvatske i 4000 djece. Nikakav logor, nego prihvatni centar. U Novom Sadu nikada nije postojao niti jedan logor”, rekao je Žarko Mićin, gradonačelnik Novog Sada.

Zlatkovo iskustvo je drugačije. Devet mjeseci proveo je u različitim srpskim logorima, i dobro se sjeća dana provedenih u SPENS-u.

“Što se tiče SPENS-a, tamo sam bio tučen, tamo smo bili vezani žicom na galeriji dvorane i tamo su nas odvodili u podrum na ispitivanje, jednog po jednog. Tamo smo čuli krike žena u susjednim prostorijama. Znam koliko su me mučili, koliko su me tukli, koliko su me ispitivali u prostorijama te dvorane koje su služile kao svlačionice i prostor za držanje rekvizita”, rekao je Panković.

Predstavnik Hrvata u Srbiji smatra da sve ovo šteti Hrvatima u Vojvodini.

“Naravno da nije bio koncentracijski logor. Najprikladnije je nazvati to sabirnim prihvatilištem. To ne znači da su tretmani bili u skladu s Ženevskim konvencijama, ali ipak je naziv koncentracijski logor netočan i pretjeran za taj eksces, koji je svakako za osudu”, rekao je Tomislav Žigmanov, Demokratski savez Hrvata u Vojvodini.

U FOND-u za humanitarno pravo iz Beograda nisu uspjeli prikupiti podatke o SPENS-u. No ne mogu, poručuju, osporavati iskaze svjedoka koji se pojavljuju.

“Rekla bih da je vrijeme da Ministarstvo obrane Srbije, kao nasljednik dokumentacije JNA, izađe s podacima o tome čemu je služio SPENS, bez fabriciranja, i da pokaže koliko je trajalo zadržavanje, je li ono evidentirano te koja je vrsta nečovječnog postupanja bila primijenjena”, rekla je Nataša Kandić

iz Fonda za humanitarno pravo.

S podacima o mučenjima u SPENS-u upoznato je i veleposlanstvo Hrvatske u Beogradu.

“Što se tiče same odluke Cetinskog da odgodi koncert, mi kao Veleposlanstvo smatramo da je to njegova subjektivna poslovna odluka i nije na nama da o tome dajemo komentare”, rekao je Ivan Zeko-Pivač, zamjenik šefa diplomatske misije u Srbiji i dodao da to vrijedi za sve izvođače jer ipak su to glazbenici koji egzistiraju na tržištu.

Ne zamjera onima koji će svejedno nastupati u spornoj dvorani, kaže Panković.

Kontaktiran je niz pjevača koji su ondje zabavljali publiku, kao i sportaši koji su ondje igrali utakmice. Nitko od njih o svemu nije htio razgovarati. Zašto je SPENS postao problem tek sad?

“Mi o tome progovaramo i govorimo već 35 godina, apeliramo i molimo, no nažalost naš glas se ne čuje. Često nas nazivaju zabraniteljima, ovako i onako, no mi smo protiv zabrana. Postoje alternative, trg u Novom Sadu i druge dvorane”, rekao je Zlatko.

Koncert će ondje ipak održati Jakov Jozinović i to ovog vikenda.

Branitelji su od Ministarstva kulture i medija tražili izdavanje uputa za izvođače o mjestima gdje je prigodno nastupati. Na to se osvrnula i ministrica Nina Obuljen Koržinek te rekla: "Mi ne možemo izdavati takav tip uputa niti imamo sva saznanja. Ne radimo to za Hrvatsku, a pogotovo to ne bismo mogli raditi za inozemstvo."