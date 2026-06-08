Stanka (20) je šogorica (14) lažno prijavila za silovanje i uništila mu život: Morao odseliti iz Hrvatske, uskoro mu na račun sjeda poveći iznos

Stanko (20) je završio u istražnom zatvoru nakon što ga je 14-godišnja šogorica optužila za silovanje. Sredinom studenog u okolici Zagreba Stanko je zatvoren zbog sumnje na silovanje djeteta mlađeg od 15 godina.

U istražnom zatvoru u Zagrebu proveo je 119 dana, gotovo puna četiri mjeseca. U veljači je istraga proširena, a trajala je sve do svibnja, kada je postupak završen. Ispostavilo se da ga je suprugina mlađa sestra lažno prijavila.

Županijsko državno odvjetništvo obustavilo je istragu nakon što je psihologijsko-psihijatrijskim vještačenjem procijenjeno da žrtva ne govori istinu, odnosno da je njezin iskaz izmišljen i nevjerodostojan. Odmah nakon toga Stanko je pušten na slobodu te je odlučio tužiti državu. Dok je bio u zatvoru, dobio je otkaz na poslu te obolio od depresije, zbog čega je počeo piti lijekove, piše Danica.hr. Osim toga, propustio je rođenje prvog djeteta. Nakon svega odselio se iz mjesta u kojem je živio s obitelji te danas živi u Njemačkoj.

Sudac je ovog tjedna presudio da nije postojala osnovana sumnja za određivanje istražnog zatvora. Dvadesetogodišnjak nakon svega ima pravo na rehabilitaciju, a država mu mora platiti oko 55.000 eura naknade štete s troškovima postupka. U slučaju da presuda bude pravomoćna, iznos će se zbog kamata popeti na oko 60.000 eura.